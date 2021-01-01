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गांधीगिरी:पंप पर फूल देकर पेट्रोल के बढ़े दामों का किया विरोध

रायसेन2 घंटे पहले
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  • पांच दिन पहले दाम बढ़कर पेट्रोल के 94.35 रुपए और डीजल के 84.62 रुपए हो गए थे

शहर में रविवार को युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध जताया। इसके लिए कांग्रेसी सागर तिराहा स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां अपने वाहनों में पेट्रोल भरवा रहे लोगों को गुलाब के फूल भेंट कर बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध जताया। युवा कांग्रेसियों के संदीप मालवीय ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से किसानों सहित आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इससे उन्हेें परेशानियों को सामना करना पड़ रहा। एक लीटर पेट्रोल के 94 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इस तरह से मूल्य वृद्धि वापस ली जाना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, युवा कांग्रेस के संदीप मालवीय, गुड्डा बघेल, बाबू भाई, दुलारे भाई, सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। हालांकि, पेट्रोल और डीजल के दामों में 27 जनवरी के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

बीते सात दिनों में इस तरह बढ़ा डीजल-पेट्रोल का रेट
तारीख पेट्रोल डीजल
25 जनवरी 93.73 83.98
26 जनवरी 94.10 84.35
27 जनवरी 94.35 84.62
28 जनवरी 94.35 84.62
29 जनवरी 94.35 84.62
30 जनवरी 94.35 84.62
31 जनवरी 94.35 84.62
भाव प्रति लीटर में

भास्कर तत्काल: 27 जन. के बाद नहीं बढ़े रेट
जब हमने पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों में जानकारी पंप संचालक से ली तो सामने आया कि 27 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल की दाम ही नहीं बढ़े हैं। 26 जनवरी को पेट्रोल 94.10 रुपए प्रति लीटर था, जो 27 जनवरी को 94.35 रुपए हो गया। इसी तरह से 26 जनवरी को प्रति लीटर डीजल का रेट 84.35 रुपए था जो 27 जनवरी को 84.62 रुपए हो गया। इसके बाद 31 जनवरी तक रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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