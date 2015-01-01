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धान के खेती:धान की पराली का बनाया जा सकता है जैविक खाद, पर किसान जला रहे

रायसेन4 घंटे पहले
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जिले में बड़े पैमाने पर धान के खेती होती है। इस बार 1 लाख 48 हजार हेक्टेयर रकबे में धान राेपी गई थी। अधिकतर रकबे में धान की कटाई की जा चुकी है। धान की फसल से निकलने वाली पराली (पिंयार) के ढेर खेतों में लगे हुए हैं। किसान इन्हें नष्ट करने के लिए आग लगा रहे हैं। इससे पराली जलने से उठने वाला धुंआ दूर-दूर तक की हवा का प्रदूषित का कारण बन रहा है। जबकि कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पराली का अन्य कार्याें में उपयाेग किया जा सकता है।

पराली के हो सकते हैं तीन उपयोग

  • जैविक खाद बनाने या ईधन और पशुओं के चारे के तौर पर।
  • वेलर नामक यंत्र से पराली के बंडल बना कर इसका उपयोग ईधन के साथ ही गत्ता और कार्ड बोर्ड बनाने में किया जा सकता है।
  • पराली काे पानी में सड़ाकर जैविक खाद बनाया जा सकता है। गोबर का घोल अथवा मिट्टी में डिकंपोसर का मिक्स बनाकर छिड़काव करने से जैविक खाद बनाया जा सकता है।
  • जानकारी दुष्यंतसिंह धाकड़, सहायक संचालक, कृषि विभाग के अनुसार)
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