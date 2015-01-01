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कृषि उपज मंडी:पांच जिलों से रोज 15 हजार क्विंटल तक धान की आवक, ट्रॉलियों से बिगड़ा ट्रैफिक

रायसेन36 मिनट पहले
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  • ट्रालियों से भरा दशहरा मैदान, 450 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां जमा

शहर की कृषि उपज मंडी, जिले में धान नीलामी के मामले में तो नंबर वन है ही, वहीं आसपास के पांच जिलों से भी किसान नीलामी के लिए धान शहर की मंडी में लेकर आते हैं । इनमें रायसेन,विदिशा, बासौदा, अशोकनगर, बैरसिया, राजगढ़, राहतगढ़ शामिल हैं बीते दिनों से मंडी में धान की बंपर आवक हो रही है । यहां तक कभी-कभी तो दशहरा मैदान का बड़ा परिसर भी छोटा पड़ जाता है । इन दिनों 10,000 से लेकर 15000 क्विंटल तक धान की रोज ही नीलामी हो रही है ।

इसलिए अधिक आवक
शहर की कृषि उपज मंडी में बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने एजेंट के माध्यम से धान की खरीदी करती हैं । इसलिए अनाज व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को धान के अच्छे दाम मिलते हैं । शुक्रवार को ही धान की नीलामी 2570 रुपए प्रति क्विंटल तक हुई है । इन दिनों मंडी में दावत, विनोद राइस, केआरबीएल और टीएसएस जैसे कंपनियां धान की खरीदी कर रही हैं । टीएसएस फूड के संचालक मिथलेश सोनी के मुताबिक किसानों को भुगतान भी नगद ही किया जा रहा है ।

सोयाबीन के बाद जिले की प्रमुख फसल धान
जिले में कुछ सालों पहले तक खरीफ की नंबर एक फसल सोयाबीन हुआ करती थी । लेकिन सोयाबीन की फसलों में होते आ रहे नुकसान से किसानों के बीच धान लोकप्रिय होती गई । इस साल जिले में 1 लाख 48 हजार हेक्टेयर रकबे में धान रोपित की गई । जबकि सोयाबीन की बोवनी महज 99 हजार हेक्टेयर रकबे में की गई थी । हालांकि इस बार मानसून के प्रतिकूलता के चलते उपज में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आई है ।

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