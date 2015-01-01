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रिपोर्ट:कोरोना के डर से अलर्ट रहे लोग तो 9 साल बाद डेंगू से मिली राहत, 10 महीने में मिले 2 मरीज

रायसेन4 घंटे पहले
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  • डेंगू की जांच के लिए 4869 के दल ने 3 लाख 9 हजार 670 घराें में किया लार्वा सर्वे

काेराेना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य काे लेकर जिले में एक राहतभरी खबर सामने आई है कि इस सीजन में मलेरिया और डेंगू के मरीज बहुत ही कम मिले हैं। 9 साल बाद ऐसा हुआ है जब जिले मे महज डेंगू के सिर्फ 2 ही मरीज मिले हैं। जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के स्वास्थ्य विभाग के जांच के आंकड़े यही बता रहे हैं। इससे पहले जिले में वर्ष 2011 में भी डेंगू के दो ही मरीज मिले थे। जबकि बीते साल डेंगू के मरीजों की संख्या डराने वाली थी। इस साल आए इस अंतर का कारण कोरोना संक्रमण के डर से लोगों में अपने घरों में साफ-सफाई रखना बताया जा रहा है। जिले में बीते दस सालों में सबसे अधिक डेंगू के मरीज वर्ष 2019 में मिले थे जब इनकी संख्या 156 पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं मलेरिया के 137 इनमें 9 मरीज फेल्सीफेरम के भी शामिल हैं। इनके अलावा जापानी बुखार के भी 5 मरीज मिले थे। वहीं 2 लाख 17 हजार 954 स्लाइड बनाई गईं थीं जबकि वर्ष 2020 में जनवरी से अक्टूबर के बीच 1 लाख 29 हजार 529 स्लाइड बनाई गईं जिनमें से मलेरिया के 9, फेल्सीफेरम के 2, चिकनगुनिया के 3 और डेंगू के 2 मरीज मिले हैं।

बीते 10 सालों में मिले डेंगू के मरीज
वर्ष डेंगू
2011 02
2012 05
2013 05
2014 54
2015 10
2016 30
2017 89
2018 32
2019 156
2020 02
(जनवरी से अक्टूबर तक 2020)

जिले में सर्वे और जागरूकता के लिए किया काम
^कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य की टीम ने जिले भर में सर्वे और जागरुकता के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा लोग भी संक्रमण के डर से साफ-सफाई रखने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में कमी आई है। -डॉ दिनेश खत्री, सीएमएचओ, रायसेन

मलेरिया और डेंगू की इस तरह की गई जांच

मलेरिया: 1 लाख 29 हजार 529 स्लाइड बनाईं, मिले 11 मरीज : बारिश के सीजन में मलेरिया सबसे अधिक फैलता है। इस बार जिले में 1 लाख 29 हजार 529 लाेगाें की स्लाइड बनाईं गईं। इनमें से 9 मलेरिया और 2 फेल्सीफेरम मलेरिया के मरीज मिले हैं। 3 मरीज चिकनगुनिया के भी मिले हैं।

डेंगू: 3 लाख 9 हजार 670 घरों में लार्वा सर्वे, 491 घरों में मिला लार्वा : 10 महीने में 3 लाख 9 हजार 670 घरों में लार्वा का सर्वे कराया गया। यह सर्वे 4 हजार 869 दलों द्वारा किया गया है। इनमें से 491 घरों में लार्वा नष्ट कराया गया है। 15 लाख 315 कंटेनरों की जांच की गईं। ​​​​​​​

जून से अक्टूबर तक रहता है पीक सीजन
स्वास्थ्य विभाग के जानकारों के मुताबिक बारिश के सीजन में डेंगू के मरीज सबसे अधिक मिलते हैं। जून से अक्टूबर तक का समय डेंगू के लिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इन दिनों में बारिश का पानी जगह-जगह जमा रहता है। इसके अलावा घरों में 15 दिन से भी अधिक समय तक जमा पानी में डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। इसलिए स्वास्थ्य अमला घरों में जमा पानी बदलने या फेंकने की सलाह देता है। इसके अलावा घरों के आसपास जमा पानी में दवाइयां या केरोसीन का तेल डालकर डेंगू के लार्वा को नष्ट कराया जाता है।
सामान्य से अधिक बारिश फिर भी डेंगू कम
इस बार जिले में सामान्य बारिश 1197.1 मिमी से अधिक बारिश हुई है। इस हिसाब से इस बार भी गांव-गांव में पहले की तरह ही पानी जमा हुआ लेकिन डेंगू नहीं फैला। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ प्रियंवदा गुप्ता कहती हैं कि इस बार लोगों की जागरुकता के कारण दूसरी बीमारियों में कमी आई हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में अधिक रहे हैं। वहीं सफाई रखने के लिए भी लोगों में जागरुकता लाने के काफी प्रयास किए गए। इसका परिणाम है कि डेंगू के मरीज बहुत कम मिले।​​​​​​​

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