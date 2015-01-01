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रात में भी रोशन रहा बाजार...:पूजा सामग्री, सजावटी सामान खरीदने दुकानों पर पहुंचे लोग

रायसेन3 घंटे पहले
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धनतेरस और दीपावली पर्व के लिए बाजार सजे हुए हैं। बाजार में दुकानों और घरों मंे लाेगों ने पर आकर्षक विद्युत रोशनी की है, जिससे पूरा बाजार जगमगा रहा है। दीपावली पर्व की खरीदारी के लिए बाजार में चहल-पहल भी बढ़ गई है दुकानों पर लोग अपनी पसंद की सामग्री खरीद रहे हैं। गुरुवार को धनतेरस का पर्व होने से बाजार में अच्छी रौनक देखी गई। इस दौरान सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुआ बाजार देर रात तक गुलजार रहा। दिन में भी लोगों ने ख्ूब खरीदारी की लेकिन शाम से देर रात तक बाजार में पहुंचे वाले लोगों में नौकरी पेशा लोग अधिक थे। शहर का महामाया चौक और अन्य हिस्सों का बाजार रात 11 बजे तक गुलजार था इस दौरान लोग परिवार के साथ खरीदारी कर रहे थे। सामान्य दिनों में शहर का बाजार 9 बजे रात तक ही खुलता है। इसमें भी सामान्य ग्राहकी रात 8 बजे तक ही होती है। दीपावली पर विशेष रूप से हर साल बाजार रात 11 और 12 बजे तक ग्राहकों से गुलजार रहता है। इधर फूलों के भाव भी बढ़ गए हैं। एक दिन पहले तक 20 रुपए किलो मिल रहा गेंदा का फूल गुरुवार को 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। सजावट और पूजा में उपयोग में आने से इसके दाम बढ़ गए हैं।

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