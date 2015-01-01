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पूजा का मुहूर्त:स्थिर लग्न, लाभ की चौघड़िया में करें लक्ष्मी पूजन

रायसेन3 घंटे पहले
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  • वृषभ लग्न और लाभ की चौघड़िया रात्रि में 5.30 से 7.36 तक विशेष शुभ

इस वर्ष 14 नवंबर शनिवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को श्री महालक्ष्मी जी का पूजन हाेगा। दीपावली के दिन धन-संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपावली को दिन रात जागरण करके लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके घर लक्ष्मी जी का निवास होता है। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि इस 14 नवंबर, शनिवार को महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा। महालक्ष्मी जी के साथ कुबेर, गणेश जी, कलश षोडश मातृका, नवग्रह, बही-खाते लेखनी, तुला, तिजोरी, यंत्र, दीपक, गोमाता का पूजन करने का विधान है। रात्रि में गोपाल सहस्रनाम, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने का विधान है।

लक्ष्मी पूजन का एवं खरीददारी करने का शुभ मुहूर्त

  • सुबह 7.55 से 9.17 तक शुभ की चौघड़िया इसमें गद्दी बिछाना दवात भरना गाय के गोबर से लिप कर चौक पूरण शुभ मुहूर्त
  • 12.03 से 1.25 तक चर की चौघड़िया
  • 1.25 से 2.48 तक लाभ की चौघड़िया
  • 2.48 से 4.11 तक अमृत की चौघड़िया
  • शाम को 5.30 से 7.33 लाभ की चौघड़िया
  • 8.48 से 10.26 तक शुभ की चौघड़िया
  • 10.26 से 12.03 तक अमृत की चौघड़िया लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त

{शाम को 5.30 से 5.51 तक प्रदोष काल गोधूलि बेला पूजन के लिए शुभ है

स्थिर लग्न कब से कब तक
प्रातः 6.46 से 9.02 तक वृश्चिक लग्न दोपहर में 12.54 से 2.27 तक कुंभ लग्न शाम को 5.37 से 7.36 तक वृषभ लग्न
पूजन का विधान : सबसे पहले गणेश जी का पूजन कलश का पूजन नवग्रह का पूजन षोडश मातृका पूजन गुजरिया का पूजन दीप को का पूजन करना चाहिए। ईशान कोण में पूजन करना चाहिए पूजन करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। पूजन करते समय ओम महालक्ष्मयै नमः मंत्र का उच्चारण कर करना चाहिए।

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