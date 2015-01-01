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फसल बीमा योजना:रबी फसल बीमा 31 दिसंबर तक होगा, बैंक से भी करा सकते हैं

रायसेनएक घंटा पहले
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संभाग के सभी जिलोंं में रबी सीजन 2020-21 की फसलों के लिये बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। किसान 31 दिसंबर 2020 तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा किया जा रहा है। ऋणी कृषकों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा। अऋणी कृषक बैंक अथवा सीएससी के माध्यम से फसल का बीमा करवा सकते हैं। संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि फसल बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका, ग्राम पंचायत सचिव अथवा पटवारी द्वारा जारी बोवाई प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधारकार्ड, राशनकार्ड अथवा पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर के साथ भरा हुआ फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा कराए जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि आदि से नुकसान कवर होंगे।

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