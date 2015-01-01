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फेस्टिवल:नेशनल एडवेंचर फेस्टिवल में सहभागिता के लिए 31 दिसंबर तक कराएं पंजीयन

रायसेन2 घंटे पहले
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नेशनल एडवेंचर क्लब (इंडिया) द्वारा 27वां नेशनल एडवेंचर फेस्टिवल 2 से 10 फरवरी तक चंडीगढ में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में देशभर से बालक एवं बालिका वर्ग में 15 से 29 आयु वर्ग के कुल 350 युवक-युवती हिस्सा लेंगे। प्रत्येक राज्य से 10 बालक एवं 10 बालिका खिलाड़ियों के साथ प्रत्येक टीम में एक सुपरवाइजर तथा प्रदेश में संचालित एडवेंचर क्लब से भी एक टीम, जिसमें 7-7 बालक एवं बालिका तथा 2 सुपरवाइजर सहभागिता करेंगे। जिला खेल युवा कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल एडवेंचर में सहभागिता करने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी पंजीयन वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक कर सकते हैं।

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