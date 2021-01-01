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  • Registration Will Stop At 116 Registration Centers, It Will Be Difficult To Get Ration, Strike Of Pen Of Cooperative Employees From Today

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नतीजा:116 पंजीयन केंद्रों पर रुकेंगे पंजीयन, राशन मिलना होगा मुश्किल, आज से सहकारिता कर्मचारियों की कलम बंद हड़ताल

रायसेन2 घंटे पहले
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जिले के सहकारिता कर्मचारी गुरुवार से तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन कलम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं । पहले दिन वे जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। जिले में गेहूं उपार्जन को लेकर तैयारियों के तहत 116 केंद्रों किसानों के पंजीयन कराए जा रहे हैं, लेकिन आज से सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पंजीयन कार्य प्रभावित होना शुरू हो जाएगा।

इतना ही नहीं जिले की करीब 80 प्रतिशत राशन दुकानें भी सहकारिता के माध्यम से संचालित की जाती हैं। जिले में 113 सहकारी समितियां संचालित हैं। करीब 600 से अधिक जिले में सहकारिता कर्मचारी हैं। संघ के अध्यक्ष ज्योति चंद्र नामदेव ने बताया कि मांगे न माने पर हड़ताल की जा रही है।

इस तरह चलेगा आंदोलन: सभी जिलों में 4 फरवरी को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं 5 फरवरी से बैंक शाखा स्तर पर किया जाएगा। 18 फरवरी को प्रदेश के सभी सहकारी कर्मचारी भोपाल में एकत्रित होकर सामूहिक इस्तीफा एवं इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे।

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