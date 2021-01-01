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दल गठित:राजस्व अमला खेतों में जाकर कर रहा है फसलों का सत्यापन

रायसेन2 घंटे पहले
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रबी विपणन वर्ष 2020-21 गिरदावरी का कार्य सारा एप के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें किसान द्वारा बोई गई फसल की जानकारी दर्ज की जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा खेतों पर जाकर गिरदावरी में दर्ज की गई फसल का सत्यापन किया जा रहा है। बरेली तहसील के खरगौन तथा भागदेही में राजस्व अमले द्वारा खेतों में पहुंचकर फसल का सत्यापन किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार खसरे में दर्ज की गई फसल को सत्यापित किए जाने के लिए राजस्व अधिकारियों के दल गठित किए गए हैं। जिनके द्वारा गांवों, खेतों में पहुंचकर गिरदावरी में दर्ज की गई फसल का सत्यापन किया जा रहा है।

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