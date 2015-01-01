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लापरवाही:नेशनल हाइवे के छोटे-बड़े गड्ढाें से उड़ रही धूल के कारण संक्रमण का खतरा, नहीं की जा रही मरम्मत

रायसेन3 घंटे पहले
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  • नागरिकों की शिकायत पर अफसर मरम्मत के लिए कई बार दे चुके आश्वासन, पर कुछ नहीं हुआ

नेशनल हाईवे इन दिनों नगर के लोग और यहां से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को लिए खतरनाक साबित हो रहा है । हाईवे की मरम्मत के लिए न तो जिम्मेदार अफसर ध्यान दे रहे हैं न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मरम्मत के लिए आवाज उठाकर पहल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है । हालत यह है कि नगरीय सीमा से निकले हाईवे के 343 छोटे बड़े गड्ढों से उड़ रही धूल के कारण संक्रमण का खतरा बना हुआ है । धूल के सूक्ष्म कणों के जरिए संक्रमण घर घर विभिन्न रूपों में पहुंच रहा है जिसके चलते अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है । कई बार नगर के जिम्मेदार नागरिक सड़क की मरम्मत को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अफसरों और नपा में ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन प्रशासनिक अफसर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि नगरीय सीमा से निकला हाईवे जानलेवा बना हुआ है।

चौराहों पर लगता है जाम, पुलिस चालानी कार्रवाई में व्यस्त
नगर की यातायात व्यवस्था भी पटरी से उतरती नजर आ रही है। नगर के चौक चौराहों से लेकर मुख्यमार्गों पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही हैं, लेकिन पुलिस चालानी कार्रवाई में ही व्यस्त है । जबकि पुलिस को सबसे पहले नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाना चाहिए । चिंतामन चौराहे, मंगलवारा बाजार,बस स्टैंड मार्ग पर रोजाना ही किसी न किसी कारण से जाम लग रहा है। शिक्षक संजय शर्मा ने बताया कि यातायात पुलिस को बेतरतीब पार्किंग और सड़क पर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे लोगों पर करना चाहिए ताकि वह यातायात में बाधा न बन सकें ।

जनप्रतिनिधियों को भी लोगों ने समस्या से अवगत कराया पर उन्हाेंने भी कुछ नहीं किया
हाईवे किनारे निवास करने वाले सुभाष जैन ने बताया कि कुछ दिन पहले रहवासियों के साथ सड़क की मरम्मत के लिए ज्ञापन दिया था। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन अफसरों ने तो इस पर ध्यान नहीं दिया वहीं जनप्रतिनिधियों की खामोशी भी चर्चा का विषय है । व्यापारी अनिल मालवीय ने बताया कि हर 15 मिनिट में धूल को साफ कर रहे है । हालत यह है कि नए के नए सामान भी एक दो दिन में सालों पुराने लगने लगते है । जिससे कभी कभी ग्राहकों से विवाद हो जाता है ।

विभागीय अफसरों को लिखा है पत्र
^यह सही है कि नेशनल हाईवे सहित नगर की सड़कों की हालत खराब है । संबधित विभागों के अफसरों को सड़कों की मरम्मत के लिए पत्राचार के जरिए कहा है ताकि लोगों का आवागमन आसान हो सके।
संजय नागवंशी, तहसीलदार

8 से 10 बार सब्जी धोकर बेचते हैं
धूल से फैलने वाले संक्रमण स्वांस, दमा और सर्दी खांसी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं । सब्जी विक्रेता दीपक कुशवाह ने बताया कि नगर की सड़कों पर इतनी धूल है कि वह दिन में 8 से 10 बार सब्जी धोकर ठेले पर रखकर बेचते हैं ताकि सब्जी साफ दिखे और ग्राहक लेने में आनाकानी न करे। नपा को सुबह शाम दो टाईम पानी का छिड़काव करना चाहिए ।

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