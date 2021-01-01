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क्रिकेट मैच:सेन इलेवन ने 106 का लक्ष्य रख 38 रन से जीत लिया मैच

रायसेन2 घंटे पहले
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  • टूर्नामेंट में सभी मैच 8 ओवर के ही खेले गए

आरपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को भी तीन क्रिकेट मैच खेले गए। इनमें सबसे अधिक रन 106 का लक्ष्य प्रियंका देवेंद्र सेन इलेवन ने रखा। इसका पीछा करते हुए रवि इलेवन 68 रन ही बना सकी। इस तरह से 38 रन से रवि इलेवन को हार का सामना करना पड़ा।

राहुल राजपूत ने 33 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया। तीनों मैच 8 ओवर के खेले गए है। वहीं दूसरा मैच सलमान इलेवन और आशीष इलेवन के बीच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सलमान इलेवन ने 99 रन बनाएं और 28 रनों से जीत भी दर्ज की। इस जीत में सारिब खान का प्रदर्शन अच्छा रहा उन्होंने 26 गेंदों पर63 रन बनाएं, इससे टीम ने बढ़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आशीष इलेवन रन नहीं बना पाई। तीसरा मैच युवराज हीरोज और यासिर इलेवन के बीच खेला गया। इसमें यासिर ने 3 विकेट पर 93 रन बनाए जबकि युवराज हीरोज महज 57 रन ही बना सकी। इस तरह से यासिर ने 35 रन से जीत दर्ज की।

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