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कचरा एकत्रित:कचरे से पन्नी को अलग कर नपा बढ़ाएगी अपनी आय

रायसेन2 घंटे पहले
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अब आपको शहर में पन्नियां उड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। पहले शहर से कचरा एकत्रित करके उसे ट्रेचिंग ग्राउंड में डालकर छोड़ दिया जाता रहा है। वहां जमा टनों पन्नियां दूर-दूर तक उड़ती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब नगरपालिका ने उसका स्थाई समाधान निकाल लिया है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए एमआरएफ केंद्र में बेलिंग और फटका मशीन लगाई गई है। कचरे को बेलिंग मशीन से गुजारकर कचरा अलग-अलग कर लिया जाता है। पन्नियों को फटका मशीन से साफ कर उनके बंडल बनाए जाने लगे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड में ही पन्नियों की तरह लोहा, शीशा, टीन और प्लास्टिक भी अलग-अलग किए जाने लगे हैं। इसके लिए एमअरएफ केंद्र में 8 ब्लॉक बनाए गए हैं।

कचरे को लेकर शहर की बदली सोच
^अब पूरा फोकस कचरे के उचित निपटान पर है। शहर से निकलने वाले कचरे को मशीनों से अलग-अलग किया जाने लगा है। इसमें पन्नियों सहित दूसरे कचरे को बेचा जाएगा। इससे बिना उपयोग वाले कचरे में कमी आएगी। कचरे को कम करने पर फोकस किया जा रहा है।
-रश्मि सिंह, नोडल अधिकारी, नगरपालिका, रायसेन।

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