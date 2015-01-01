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जिले में कोरोना:10 से ज्यादा संक्रमित राेज मिल रहे फिर भी जागरूक नहीं लोग

रायसेन3 घंटे पहले
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  • 13 नए संक्रमित मिले, अब तक पाॅजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1924 हुआ

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन पहले बुधवार काे 24 पॉजिटिव मिलने के बाद गुरुवार को 13 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद संख्या बढ़कर 1924 पर पहुंच गई है। शहर सहित जिले में बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा बाजार में सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जा रहा है । चुनाव के समय भी कोरोना की गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया । इसके चलते अब कोरोना पॉजिटिव मरीज संख्या रोज ही दो गुनी आने लगी है। सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री के मुताबिक 1780 कोरोना पॉजीटिव मरीजों को उपचार उपरांत स्वस्थ्य होने पर डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कुल 110 एक्टिव केस हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 34 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी हैं।

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