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लापरवाही:गाइडलाइन का पालन कराने आज से सख्ती...मास्क न लगाने पर जुर्माना, रोको-टोको अभियान चलाएंगे

रायसेन39 मिनट पहले
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जिले में कोविड गाइडलाइन का पालन न करने से शुक्रवार को 16 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनके मिलने के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2011 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कलेक्टर ने शनिवार से सख्ती करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं रोको-टोको अभियान भी चलाया जाए। सुल्तानपुर की एक स्टॉफ नर्स और उसके तीन परिजनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है । 95 फीसदी लोग न तो मास्क लगा रहे और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। बाजारों में बरती जा रही लापरवाही हमें बता रही है कि कोरोना रुकेगा नहीं।
सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री के मुताबिक जिले में 118 एक्टिव केस हैं । इनके अलावा 37 कोरोना पॉजीटिव मरीजों की भोपाल के अस्पतालों में मृत्यु हुई है। जिले में अभी तक कुल 41850 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए जिनमें जिले के 1652 तथा जिले से बाहर 351 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव प्राप्त हुई। इसी प्रकार 39619 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव है तथा 182 सैंपल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। इनके अतिरिक्त 245 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं। होम क्वारेंटाइन व आम जनता को सलाह के लिए जिला चिकित्सालय रायसेन में टेलिमेडिसिन के माध्यम से दी जा रही है ।
छोटे से ब्लॉक गैरतगंज में भी 88 पॉजिटिव
छोटा ब्लॉक है इसलिए सबसे कम मरीज गैरतगंज में- 88 जिले के सातों ब्लॉकों में सबसे छोटा ब्लॉक गैरतगंज हैं । यहां की जनसंख्या भी सबसे कम 1 लाख 25 हजार के करीब है । इसलिए मरीजों की संख्या महज 88 है । बीएमओ डॉ टीआर ठाकुर के मुताबिक छोटा ब्लॉक हाेने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है ।
सैंपल कम, घटे मरीज
सैंपलों की संख्या बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है । जिले में 16 नवंबर को 159 सैंपल लिए गए और पॉजिटिव मरीज भी 02 मिले । 18 नवंबर को संदिग्ध मरीजों के 348 सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई ।

तारीख बार सैंपल और मरीजाें की संख्या
दिनांक सैंपल पॉजिटिव
15 नवंबर 188 13
16 नवंबर 159 02
17 नवंबर 359 18
18 नवंबर 348 23
19 नवंबर 375 09
20 नवंबर 326 16

ब्लॉक वार मरीजों की संख्या
ब्लॉक पॉजिटिव मरीज
सिलवानी 119
बरेली 459
बेगमगंज 98
ओबेदुल्लागंज 543
सांची 183
गैरतगंज 89
उदयपुरा 160
शहरी क्षेत्र 365
कुल 2011

कलेक्टर बोले-अब सख्ती भी होगी शुरू
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि आज से जिले में समझाइश, कार्रवाई और जागरुकता के लिए काम किया जाएगा । रोको-टोको अभियान भी चलाया जाएगा । मास्क न लगाने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा ।

संक्रमण में पहले नंबर पर औबेदुल्लागंज,543 मरीज
जिले में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या औबेदुल्लागंज ब्लॉक में है । यहां 20 नवंबर तक 543 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं । बीएमओ डॉ अरविंद चौहान के मुताबिक मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी भोपाल से आते हैं । इसलिए कोरोना सहित दूसरी बीमारियों के मरीज अधिक हैं ।
दूसरे नंबर पर बरेली में मिले 458 मरीज
जिले के सात ब्लॉकों में कोरोना संक्रमण के मामले में बरेली दूसरे नंबर का ब्लॉक है, जहां मरीजों की संख्या अधिक है । ब्लॉक में 19 नवंबर की स्थिति में 458 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं । बीएमओ डॉ गिरीश वर्मा के मुताबिक बरेली में पहले अधिक मरीज मिले थे । अब उनकी संख्या में कमी आई है ।

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