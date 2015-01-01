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परीक्षा:शिक्षकों को देनी होगी दक्षता आकलन परीक्षा

रायसेनएक घंटा पहले
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  • शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षक होंगे परीक्षा में शामिल

शिक्षण सत्र 2019-20 में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10 वीं एवं 12वीं की परीक्षा में शून्य से 40 प्रतिशत परीक्षा परिणाम वाले एवं हाईस्कूल तथा हायर सेकंडरी स्कूल के केचमेंट की माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों की दक्षता आंकलन के लिए परीक्षा रखी जाएगी । इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत द्वारा सभी संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों के लिए परीक्षा रखी जानी है, उन्हें परीक्षा के दिनांक, समय एवं स्थल की सूचना अविलम्ब जारी कर दी जाए। साथ ही संबंधित को सूचना पत्र तामील कराकर उसकी प्राप्ति सुरक्षित रखी जाए। शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटाकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्थल का चयन, केन्द्र पर संख्या निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हाईस्कूल तथा हायर सेकेडंरी स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा 27 दिसंबर को तथा केचमेंट की माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा 28 दिसंबर को दोपहर 12बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऑब्जर्वर कराएंगे परीक्षा : संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का संभागीय स्तर से एक अधिकारी ऑर्ब्जवर के रूप में परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त करेंगे। जो परीक्षा का संचालन और मूल्यांकन कराएंगे।

परीक्षा से अनुपस्थित रहने पर होगी कार्रवाई
दक्षता आंकलन परीक्षा में हाई स्कूल, हायर सेकेडंरी तथा माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक जिस विषय के लिए नियुक्त है उन्हें उसी विषय की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। राज्य स्तर से भी एक ऑब्जर्वर जिले में उपस्थित रहकर कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित कराते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही पर नजर रखेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को उसी दिन कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उपयुक्त कारण होने पर अनुपस्थित शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी तथा इसके लिए पृथक से परीक्षा तिथि की सूचना दी जाएगी।

पाठ्य पुस्तकों का कर सकेंगे उपयोग
दक्षता आंकलन परीक्षा के दौरान शिक्षक पाठ्यपुस्तक का उपयोग कर सकेंगे। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त गाईड, प्रादर्श प्रश्न आदि सामग्री का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी दिन किया जाएगा तथा परीक्षा परिणाम गोपनीय रखा जाएगा।

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