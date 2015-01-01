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शीतल हवा:ठंडी हवा से दिन का पारा 3.20 और रात का 20 गिरा

रायसेन34 मिनट पहले
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पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर में दिखाई दे रहा है । शुक्रवार की सुबह से शहर में तेज शीतल हवा चलती रही। इतना ही नहीं वातावरण में धुंध भी छाई रही । इसके चलते सुबह से दोपहर तक सामान्य की तुलना में दृश्यता भी कम रही । दोपहर 12 बजे तक धुंध छाई रही। इससे ठंड भी बढ़ रही । दिन के तापमान में 3.2 डिग्री और रात का तापमान 2 डिग्री गिर गया । मौसम के जानकारों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही द्रोणिका और हवा के ऊपरी भाग में चक्रवाती हवा के घेरा बना हुआ है । इससे बीच-बीच में आसमान पर बादल छा रहे हैं । मौसम विशेषज्ञ एसएस तोमर के मुताबिक उत्तर पूर्व से हवा चलने के कारण आसमान साफ रहेगा और तापमान में गिरावट होती रहेगी । आगामी दिनों में ठंड बढ़ती जाएगी।

6 दिनों में इस तरह तापमान में हुआ उतार चढ़ाव
तारीख न्यून. अधिकतम

15 नवंबर 16.80 31.40 16नवंबर 16.60 31.60 17 नवंबर 16.40 30.80 18 नवंबर 17.50 32.20 19 नवंबर 18.70 31.00 20 नवंबर 16.60 27.80

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