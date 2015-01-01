पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

9.5 डिग्री तापमान दर्ज:दूसरे दिन 1.2 डिग्री बढ़कर 10.8 पर आया पारा, रात को पड़ रही तेज ठंड

रायसेन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पूर्व दिशा से चल रही हवा के कारण बुधवार को इस सीजन में अब तक सबसे कम 9.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री बढ़कर 10.8 पर पहुंच गया। इससे रात और सुबह कंपकंपा देने वाली ठंड का एहसास हाेने लगा है। बीते दिनों से रात के तापमान में रोज ही हल्की गिरावट हो रही है। इसके चलते ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। सीहोर मौसम केंद्र के तकनीकी विशेषज्ञ एसएस तोमर के मुताबिक तापमान में और भी कमी आने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में हल्के बादल छा सकते हैं।
मावठा गिरा तो होगा लाभ : शहर में दोपहर को भी हल्के बादल छाए रहे। यदि बादल छाने से आगामी दिनों में बारिश होती है तो इसका किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जिले में इन दिनों रबी की बोवनी के काम में किसान जुटे हुए हैं। असिंचित और कम पानी की जमीन में बोवनी की जा चुकी है। जहां एक और बोई गई फसल को लाभ होगा तो वहीं दूसरी और जहां अभी बोवनी के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें