पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बूंदाबूंदी:4.2 डिग्री गिरा रात का तापमान 11 दिन बाद फिर 100 पर आया

रायसेन2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 11 दिन पहले भी 6 दिसंबर को रात का पारा 10 डिग्री था

बीते पांच दिनों से छा रहे बादल छंट गए हैं और बूंदाबूंदी अब पूरी तरह से रुक गई है। इसके चलते महज 24 घंटे में ही रात का तापमान 4.2 डिग्री लुढ़ककर 14.2 से 10.0 डिग्री पर आ गया। इससे रायसेन भी प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया जहां रात के तापमान में ज्यादा कमी आई है। रात को अचानक बढ़ी ठंड के कारण धान की नीलामी के लिए आए किसानों ने अलावा जलाए तब जाकर उनका ठंड से बचाव हो पाया । वहीं दूसरी और आसमान साफ होने से जहां एक और इल्ली और माहू के प्रकोप में कमी आने की संभावन रहेगी तो वहीं दूसरी और फसलों को धूप मिलने से प पत्तियों में हरापन बढ़ जाएगा । सीहोर कृषि महाविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ एसएस तोमर के मुताबिक आगामी 24 घंटे में तेज हवा चलने से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की और भी गिरावट हाे सकती है। कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए अलाव जलान पड़े।

बीते छह दिनाें में ऐसा रहा दिन रात का तापमान
दिनांक अधिक न्यूनतम
12 दिसंबर 22.0 15.6
13 दिसंबर 24.0 17.8
14 दिसंबर 22.0 17.8
15 दिसंबर 22.2 15.5
16 दिसंबर 19.8 14.2
17 दिसंबर 21.0 10.0

रोज घट रहा रात और दिन के तापमान में अंतर
बीते एक पखवाड़े से रात का तापमान बढ़ा हुआ चल रहा था जबकि दिन अधिक ठंडे रहे रहे। इसके चलते लोगों को दिन में ठंड का एहसास होता रहा । इतना ही नहीं 10 से 12 किमी की गति से चलने वाली हवा ने लोगों को कंपकंपाने की स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया। इसके बीते पांच दिनों तक बादल छाए रहने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का दौर चलता रहा। इससे रात का तापमान भी गिरना शुरु हो गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें