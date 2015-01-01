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दरगाह पर उर्स 24 से:इस बार न कब्बाली होगी न मेला लगेगा

रायसेन38 मिनट पहले
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शहर की दरगाह में लगने वाले उर्स पर भी इस बार कोरोना असर पड़ने वाला है । यहां हर साल की तरह इस बार न तो कब्बाली रखी जाएगी और न ही दरगाह के बाहर कोई दुकानें और मेला लगाने की अनुमति रहेगी । इसके चलते धार्मिक रिवाजों को पालन करते हुए बहुत ही सामान्य तरीके से उर्स भरेगा। हालांकि 24 नवंबर की शाम को प्रशासन नियमों के मुताबिक अपनी ओर से चादर चढ़ाएगा। इसके बाद उर्स शुरू होगा। इसके लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला और एसडीएम एलके खरे ने दरगाह प्रबंधन समिति के साथ बैठक की । इसमें मौजूद शहर काजी और समिति के लोगों को कोविड की गाइड लाइन का पलान करते है । धार्मिक रिवाजों के अलावा सभी तरह के आयोजन न करने के लिए कहा गया है । दरगाह के अंदर ही सामान्य तरीके उर्स मनाया जाएगा।

मास्क लगाने वालों को ही मिलेगा दरगाह में प्रवेश
प्रशानिक अधिकारियों के मुताबिक उर्स 24 से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा । 26 की रात में मुख्य पूजा रहेगी । जो कि रात 10 बजे तक पूरी कर ली जाएगी । इसके अलावा मुख्य द्वारा से मास्क लगाने वालों को प्रवेश दिया जाएगा । बिना मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है । हालांकि बाहर से आने वाले लोग भी दरगाह में चादर चढ़ाने के साथ ही दर्शन कर सकेंगे ।
29 को सांची महोत्सव भी इस बार सांकेतिक होगा
जिले में 29 नवंबर को सांची में रखा जाने वाला सांची महोत्सव भी सांकेतिक तौर पर रखा जाएगा । दो दिन लगने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा । इसके अलावा अस्थि कलश भी श्रद्घालुओं के दर्शन के लिए नहीं रखे जाएंगे । इसके अलावा फ्लाइट बंद होने से वियतनाम सहित दूसरे देशों के मेहमान भी इस बार नहीं आ सकेंगे ।

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