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रेस्क्यू:चिड़िया टोल से महादेव पानी तक 150 हेक्टेयर जंगल में पर्यटक कर सकेंगे सफारी

रायसेन2 घंटे पहले
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जिले में बाघ और तेंदुओंं की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान रातापानी अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़कर 54 पर पहुंच गई है, जबकि यहां पर 12 शावक भी है। इतना ही नहीं इस अभयारण्य में 150 तेंदुए भी है। इसके अलावा जिले के अन्य जंगलों में भी तेंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में तेंदुओं की संख्या 200 से ज्यादा है। बाघ और तेंदुए लगातार अपना मूवमेंट बदलते रहते है। रातापानी अभयारण्य के बाघ और तेंदुए औबेदुल्लागंज, चिकलोद, बिनेका, सुल्तानपुर, बम्होरी, सिलवानी, बाड़ी, बरेली और गढ़ी के जंगलों में घूमते दिखाई देते हैं। कई बार तो वन अमले को उन्हें पकड़ कर ले जाना पड़ा है। रायसेन वन परिक्षेत्र के रेंजर आरकेएस चौधरी ने बताया कि चिड़िया टोल से महादेव पानी तक जू बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृतियां हो चुकी हैं। बजट का इतंजार है। जू में रेस्क्यू करके लाए जाने वाले जंगली जानवरों को रखा जाएगा। उनका इलाज भी होगा।

महादेव पानी और चिड़िया टोल पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं लोग
महादेव पानी का जो क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते है। वहीं चिड़िया टोल वाले क्षेत्र में भी लोग पहाड़ों पर बैठे रहते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में तेंदुए और भालू सहित अन्य जंगली जानवरों का मूवमेंट है। इन स्थानों में सुनसान जगह पर पहुंचने वाले लोगों को इनसे खतरा हो सकता है, लेकिन वन विभाग द्वारा यहां पर सुरक्षा को लेकर विशेष कोई इंतजाम नहीं किए हैं।

एक माह में तेंदुआ दो बच्चों को बना चुके है अपना शिकार
एक माह के भीतर तेंदुए ने दो बच्चों को अपना शिकार बनाया है। पहली घटना चिकलोद और दूसरी घटना कुछ दिनों पहले ही महादेव पानी स्थित नई दिल्ली गोपीसुर टोला में घटित हुई थी। इससे पहले बाड़ी, सिलवानी, बम्होरी और गढ़ी के जंगल से लगे गांव में रहने वाले लोगों पर लकड़ी बीनने के दौरान जंगली जानवर कई बार हमला कर चुके हैं।

जू को लेकर सभी स्वीकृतियां हो चुकीं हैं, बजट का इंतजार
^चिड़िया टोल स्थित वन परिक्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर व जू बनाने को लेकर सभी स्वीकृतियां हो चुकी है। यह जू करीब 100 करोड़ की लागत से तैयार होगा। शासन से यहां के लिए 30 कर्मचारियों के स्टॉफ की स्वीकृति भी मांगी है।
राजेश खरे, डीएफओ रायसेन

150 हेक्टेयर क्षेत्र के चिड़िया टोल से महादेव पानी वाले वन परिक्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर व जू बनेगा। केंद्रीय वन मंत्रालय व अन्य स्वीकृति मिल गई है। अब राज्य शासन द्वारा बजट निर्धारण होना है। 100 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है रायसेन वन विभाग ने इसके लिए।

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