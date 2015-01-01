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विवाह के मुहूर्त:नवंबर-दिसंबर में सिर्फ 10 दिन ही विवाह के मुहूर्त

रायसेन4 घंटे पहले
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  • चार माह बाद देव उठनी एकादशी से बजेंगी विवाह की शहनाइयां

चार माह के लंबे अंतराल के बाद विवाह की शहनाइयां एक बार फिर देव उठनी एकादशी से बजने लगेंगी, लेकिन इस साल के अंतिम माह दिसंबर तक केवल 10 दिन ही विवाह मुहूर्त रहेंगे। इस माह यानी नवंबर में सिर्फ 3 और अगले माह दिसंबर में केवल 7 दिन ही मुहूर्त हैं। गत मार्च से जुलाई तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगने और शासन की गाइडलाइन की बंदिशों के चलते काफी कम जोड़ों के विवाह हो सके थे। दूसरी वजह यह है कि अब यदि जो लोग नवंबर व दिसंबर माह के मुहूर्त में विवाह करने से चूक जाएंगे तो उन्हें फिर मुहूर्त के लिए 22 अप्रैल तक का लंबा इंतजार करना होगा।
देव उठनी ग्यारस से शुरू होंगे मुहूर्त : पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि इस माह नवंबर में 25 को देव उठनी एकादशी से विवाह मुहूर्त प्रारंभ होंगे। इसके अगले दिन 26 व 30 नवंबर को भी मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद अगले माह 1,6,7,8,9,10 व 11 दिसंबर को विवाह मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद मुहूर्त सीधे आगामी नए वर्ष में 22 अप्रैल से शुरू होगे।
जनवरी-मार्च में नहीं मुहूर्त : 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास रहेगा। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक बृहस्पति और 16 फरवरी से 18 अप्रैल तक शुक्र अस्त होने से विवाह मुहूर्त नहीं होगा।
शादियों के मुहूर्त निकलवा रहे लोग : कोरोना के चलते अधिकांश शादियां स्थगित कर दी गईं थी। अब लोग नवंबर व दिसंबर में विवाह जरूर करना चाह रहे हैं। उन्होंने पंडितों से मुहूर्त की तिथियां भी निकलवा ली हैं।
इस बार बुकिंग कम : गार्डन संचालक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि शहर में 9 से मैरिज गार्डन हैं। इसके अलावा, होटल, कम्युनिटी हॉल व धर्मशालाएं भी हैं जहां विवाह होते हैं। नवरात्र के बाद से विवाह के लिए शादी हाल व गार्डन की बुकिंग में कुछ तेजी आई है।
गाइडलाइन- शादी में 200 से अधिक लोग नहीं होना चाहिए : शासन की गाइड लाइन के अनुसार होटल, धर्मशाला आदि में विवाह में 200 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। मैरिज गार्डन या कोई अन्य मैदान में उसकी क्षमता के अनुपात से आधे लोग यानी 800 लोगों की जगह है, तो 400 ही बुलाए जाए।

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