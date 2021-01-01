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अज्ञात वाहन:टहलने निकले युवक को मारी टक्कर, मौत

रायसेन2 घंटे पहले
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अपने दोस्त के साथ ढाबे पर खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बीती शनिवार की रात करीब 10:00 बजे की है। इस मामले में औबेदुल्लागंज पुलिस ने मृतक के मित्र की शिकायत पर मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया। थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि भूपेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह अपने मित्र नवल मिश्रा 50 वर्ष के साथ विशन खेड़ा के पास स्थित एक ढाबे पर खाना खाने के बाद नवल को भूपेंद्र के घर लौटने के बाद नवल को एसीडीटी की शिकायत हुई, तो वह हाइवे किनारे टहलने चला गया। लगभग 1 घंटे तक नहीं आया तो मैंने नवल मिश्रा को फोन लगाया उसने नहीं उठाया। दोबारा लगाया तो दीपक परमार ढाबा वाले ने उठाया। उसी से पता चला कि नवल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। इसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से औबेदुल्लागंज अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने नवल को मृत घोषित कर दिया। फरियादी भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि मृतक नवल उज्जैन का रहने वाला था और वह यहां रेलवे का ठेका लेने के सिलसिले में आया था।

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