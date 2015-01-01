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जहरीला पदार्थ पी लिया:अज्ञात कारणों से युवक ने पीया कीटनाशक, गंभीर, रायसेन रेफर

रायसेन38 मिनट पहले
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पिपलिया बरई निवासी एक 45 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ पी लिया जिसे 108 की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया है। पिपलिया बरई निवासी मुन्नालाल पुत्र मोहनलाल अहिरवार 45 वर्ष ने शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ पीलिया जिसे उसकी हालत बिगड़ने लगी । तत्काल 108 की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति के मद्देनजर उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।

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