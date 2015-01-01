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विभागीय योजना की समीक्षा:लॉकडाउन में टीकाकरण से छूटे 1900 बच्चे, अब सबको लगें टीके

राजगढ़3 घंटे पहले
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कलेक्टाेरेट में शनिवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विभागीय योजना की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन मं 1900 बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे। अब कोई बच्चा इससे छूटे नहीं। इसके साथ ही कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार कहने के बाद भी नियमित टीकाकरण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लक्षित बच्चों गर्भवती माताओं का समय से टीकाकरण हो। कलेक्टर ने सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाॅफ तैनात न करने पर गहरा असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देश के बाद भी एएनएम और नर्सों को उनकी मूल पदस्थापना स्थल पर पदस्थ नही किया। सिविल सर्जन डाॅ. परिहार ने शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने खाद्य विभाग में खाद्यान्न वितरण के लिए आधार सीडिंग में पिछड़ने पर ब्यावरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि सबसे ज्यादा 2500 आधार सीडिंग ब्यावरा में शेष है। जनपद सीईओ न वीसी से बताया कि निर्वाचन की वजह से विलम्ब हुआ है। अब शीघ्र कार्य पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर ने खाद्य सामग्री के परीक्षण, मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए चलाए अभियान की जानकारी ली।

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