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डेंजर जाेड़ पर सड़क हादसा:2 ट्रक भिड़े, पिता-पुत्र की मौत, इसी जगह सालभर में 30 हादसे, जिनमें 40 की गई जान

सारंगपुर5 घंटे पहले
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हादसें के बाद इस तरह क्षतिग्रस्त पड़े वाहन। - Dainik Bhaskar
हादसें के बाद इस तरह क्षतिग्रस्त पड़े वाहन।
  • सारंगपुर में एनएच फोरलेन पर डायवर्सन होने से बन रहे खतरे के हालात

शहर से हाेकर निकले नेशनल हाईवे के फोरलेन के बायपास पर गोपालपुरा जोड़ डेंजर जाेड़ साबित हाे रहा है। इसी जाेड़ पर पिछले एक साल में 30 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसाें में 40 से ज्यादा लाेगाें की माैत हाे चुकी है।

मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 3 बजे एक बार फिर दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ट्रक का ड्रायवर केबिन अलग जा गिरा और वहीं दूसरा ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हाे गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता पुत्र मौके पर ही माैत हो गई है। वहीं दूसरे ट्रक के चालक व क्लीनर मौके से भाग गए हैं।

लुधियाना से कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान भरकर बेंगलुरु जा रहे ट्रक की इंदौर से लोहे का बड़ा पाइप लेकर आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इंदौर से आ रहे ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ट्रक का ड्रायवर केबिन अलग जा गिरा। इस हादसे में लुधियाना से आ रहे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। फोरलेन बायपास पर बार-बार हो रहे हादसों के बाद भी बचाव के उपाय नहीं किए जा रहे हैं।

रेलवे ने ब्रिज बनाने किया रूट डायवर्ट, जिससे टू-लेन बन जाता है फोरलेन​​​​​​​

शहर में जब से नेशनल हाईवे फोरलेन का बायपास बना है तब से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पनवाड़ी जोड़ पर डायवर्सन होने के कारण ऊंची हाइट वाले ट्रकों को रेलवे ब्रिज से होकर अपना रूट डायवर्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में हाईवे टू-लेन हो जाता है। अनजान ड्राइवर को यह पता नहीं होता है की उसे गोपालपुरा जोड़ पर पुनः डायवर्ट होना है। इसी कारण बेफिक्र होकर बिना किसी रुकावट के गति देते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसी बीच दुर्घटना हो जाती है।

तीन घंटे चलता रहा इंजन, कपड़े, सामान भी बिखरा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 3 बजे हुए हादसे में लुधियाना से आ रहे ट्रक का इंजन लगभग 3 घंटे तक बंद नहीं हुआ। सुबह 6 जे इसे मैकेनिक ने बंद किया। ट्रक में भरे कपड़े अाैर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इधर-उधर बिखर गए थे।

तहसीलदार ने संकेतक लगाने के दिए निर्देश

हादसे के बाद तहसीलदार सौरभ वर्मा भी माैके पर पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और पनवाड़ी जोड़ उकावता डायवर्सन और गोपालपुरा जोड़ काे भी देखा। श्री वर्मा ने उक्त सभी जोड़ों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश नेशनल हाईवे के अधिकारियों को दिए। पुल के बनने तक दुर्घटनाएं रुक सकें।

सुरक्षा के उपाय: संकेतक लगा कर किया जाए अलर्ट

पनवाड़ी ऊकावता रेलवे के पुल पर उंचाई को लेकर काम चल रहा है, ताकि बड़ी हाइट वाले ट्रक भी वहां से गुजर सकेंगे। रेलवे ने एनएचएआई से समय सीमा में काम करने की बात कही है। ऐसे में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए नेशनल हाईवे को डायवर्सन से लेकर गोपालपुरा तक संकेतक लगाना चाहिए।

काम जल्दी कराने रेलवे के अफसरों से चल रही है बात

रेलवे के अधिकारियों से हमारी बातचीत चल रही है। जल्द ही काम पूरा हो जाएगा और संकेतक लगाने के लिए नेशनल हाईवे के जिम्मेदार को निर्देश दिए गए। प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। - नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर राजगढ़।

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