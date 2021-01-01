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नया प्रयाेग:वजन, कद-काठी से की पहचान तो मिले 379 नए अति कुपोषित

राजगढ़7 घंटे पहले
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  • यूनिसेफ की गाइड लाइन से की जा रही पहचान

अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए प्रदेश में एक बार फिर नया प्रयाेग किया जा रहा है। यूनिसेफ की गाइड लाइन के अनुसार कुपोषण का पैमाना मापने के लिए बच्चे की ऊंचाई व वजन को आधार बनाया गया है, जबकि इससे पहले आयु व वजन के आधार पर कुपोषण के स्तर का पता लगाया जाता रहा है। नए पैमाने के माप से अब ऐसे कुपोषित बच्चों का भी पता लगाया जा सकेगा, जो अपनी ऊंचाई अाैर वजन के सामान्य औसत के दायरे में नहीं आते। कुल मिलाकर बच्चों की पर्सनालिटी व कद-काठी को विभाग नजर अंदाज नहीं करना चाह रहा है। ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्रों में ऊंचाई मापने के लिए स्टेडियो मीटर व इंफो मीटर मुहैया कराए गए हैं। जिले में 1689 अति कुपोषित बच्चे हैं। वहीं 11 हजार 658 बच्चों का वजन सामान्य से कम है। इन्हें विभाग ने कुपोषित माना है। अति कुपोषित बच्चों में पोषण का स्तर सुधारने के लिए कलेक्टर ने ऑपरेशन भविष्य के नाम से एक अभियान चलाया है। इसमें उन्हें पोषण आहार दिया जा रहा है।

इसलिए है जांच के लिए नए पैमाने की जरूरत
बच्चों में दुबलापन व बौनापन की समस्याएं जिले में आम है। ऐसे बच्चे भले ही अपनी आयु व वजन के मान से पोषण स्तर के मापदंड पूरे कर रहे हों, लेकिन दुबलापन व ठिगना कद उनके संतुलित शारीरिक विकास में बाधक बन रहा है। ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण के स्तर तक लाने के लिए नए पैमाने पर जांच की जा रही है।

90 दिनों में कुपोषण मुक्त करने का रखा है लक्ष्य
^ऑपरेशन भविष्य के लिए हमने करीब 1150 बच्चों को चिन्हित किया है, जिन्हें पोषण संवर्धन आहार उपलब्ध करा रहे हैं। समाजसेवियों की मदद ले रहे हैं। वजन के आधार पर इनका चिन्हांकन किया है। हमारा लक्ष्य है कि 90दिनों में यह बच्चे कुपोषण से मुक्त हो।
-नीरजकुमार सिंह, कलेक्टर

कुपोषितों को उपलब्ध कराया जा रहा पोषणाहार
बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए मूंगफली, चना, तिल व शक्कर का मिश्रण दिया जा रहा है। एक दिन में एक पैकेट, सप्ताह में छह व महीने भर में कुल 24 पैकेट खिलाने के निर्देश हैं। एक पैकेट में 110 ग्राम वजन में 497 ग्राम कैलोरी, 15.4 प्रोटीन, 3.18 ग्राम आयरन व 30.7 ग्राम वसा मौजूद हैं। एक पैकेट पर 9 रुपये 45 पैसे खर्च किए जा रहे हैं।
साल भर में अति कुपोषित 379 बच्चों की पहचान
बीते वर्ष तक कुपोषण को आयु व वजन के आधार पर मापा जाता था। अब नए पैमाने के प्रचलन में आने से जिले में 379 दुबले यानी अति कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है। ऐसे बच्चों की पहचान के साथ ही इन्हें ऑपरेशन भविष्य में शामिल कर पोषणाहार मुहैया कराया जा रहा है। खुजनेर के समाजसेवी पंकज शर्मा ने खुजनेर परियोजना क्षेत्र के ऐसे 93 बच्चों के लिए अपने खर्च पर 90 दिनों तक पोषाहार मुहैया कराया है। ऐसे ही अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं।

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