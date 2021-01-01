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कोरोना संक्रमित:4 फीवर क्लीनिक आज से बंद, 10 केंद्रों में लेंगे सैंपल

राजगढ़7 घंटे पहले
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  • स्टाफ हटाया ताे बिगड़ी व्यवस्थाएं, अब सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेंगे फीवर क्लीनिक

कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के साथ ही शासन ने प्रदेशभर के 30 जिलों में जहां कोविड केयर सेंटरों को बंद कर दिया है, और राजगढ़ जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है। 1 फरवरी से लागू हो रही नई व्यवस्था में जिले के 15 में से 5 फीवर क्लीनिक बंद किए जाएंगे। इनमें तलेन, मलावर, माचलपुर, कुरावर, इकलेरा के फीवर क्लीनिक शामिल हैं। वहीं आइसोलेशन वार्ड से सामान्य मरीजों के 9 पलंग भी हटाए जाना है। सभी फीवर क्लीनिक से स्टाफ नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे अब अव्यवस्थाएं सामने आने लगी है। रविवार को अवकाश के चलते जिला अस्पताल स्थित फीवर क्लीनिक बंद रहा। सैंपलिंग कराने पहुंचे मरीज वापस लौट गए। सीएमएचओ डॉ एस यदु के अनुसार स्टाफ कम हो जाने के बाद अब जिले में 10 फीवर क्लीनिक रूटीन के कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक तक संचालित किए जाएंगे। अवकाश वाले दिन यहां पदस्थ कर्मचारी व डॉ छुट्टी पर रहेंगे। ऐसे में अब जिले में रोजाना सैंपल का कार्य नहीं हो सकेगा।

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