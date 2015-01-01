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विधानसभा उपचुनाव:चुनाव सामग्री वापस लेने ड्यूटी पर नहीं आए 6 कर्मचारी, निलंबित

राजगढ़3 घंटे पहले
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ब्यावरा विधानसभा उपचुनाव में लापरवाही पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 6 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है। ब्यावरा एसडीएम के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने तथा अपना कर्तव्य न निभाने का आरोप है। निलंबित कर्मचारियाें में नागेन्द्र सिंह गुर्जर बीएसी ब्यावरा, पर्वत सिंह राजपूत शिक्षक ब्यावरा, दिनेश धनगर सीएसी ब्यावरा, विनीत व्यास शिक्षक माध्यमिक विद्यालय बारवा, महेश चन्द्र यादव शिक्षक तुमडिया और अजीज उल हसन सहायक ग्रेड तीन महाविद्यालय ब्यावरा के नाम शामिल हैं। इन सभी की ड्यूटी मतदान सामग्री वापसी में लगाई गई थी, किन्तु वह अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नही हुए।

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