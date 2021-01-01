पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:कुएं से पत्थर निकालते समय सुपड़ी गिरने से युवक की मौत

राजगढ़/पड़ाना5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सुसराल गया था युवक वहीं मनरेगा में कुआं खोदने में हुआ हादसा

कुएं से पत्थर निकालते समय मशीन से अलग होकर सूपड़ी कुएं में गिरने व उसकी चपेट मेें आने से नगर से युवक ईश्वर (35) पुत्र राधेश्याम की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही वह अपनी ससुराल शाजापुर जिले के खरसोदा गांव में मजदूरी करने के लिए गया था।

युवक के परिजनों के अनुसार ईश्वर अपने ससुराल गया हुआ था। वह ग्राम पंचायत खरसोदा में महात्मा गांधी रोजगार निर्माण योजना के तहत हितग्राही कुमेरसिंह मालवीय के कूप का निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहा था। कुएं से पत्थर बाहर निकालते समय हुए हादसे में सूपड़ी मशीन के टाेचन तार से अलग होकर कुएं में गिर गई, जिसकी चपेट में वह आ गया।

हादसे के वक्त कुएं में मजदूर रामबाबू मालवीय, हुकम मालवीय के साथ ईश्वर भी मौजूद था। मौके पर पहुंचे सलसलाई थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह राघव ने बताया कि मृतक युवक का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भेजा है। मामले में जांच की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser