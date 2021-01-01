पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सदस्यता अभियान के लिए भाजपा की बैठक:मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाएं और फर्जी नाम हटवाएं कार्यकर्ता

सारंगपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
भाजपा की बैठक को संबोधित करते वक्ता व मौजूद भाजपाई। - Dainik Bhaskar
भाजपा की बैठक को संबोधित करते वक्ता व मौजूद भाजपाई।

भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की बैठक बुधवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुई। यहां भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने परिचर्चा कर विमर्श किया। पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, जिला उपाध्यक्ष निर्मल जैन, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश मंत्री दिलीप बंशकार, मंडल अध्यक्ष पंकज पालीवाल आदि ने संबोधित कर सहयोग निधि जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को कार्य करने को कहा।

आजीवन सहयोग निधि के मंडल प्रभारी गोकुल दंडवानी, किशोरसिंह पाटीदार ने पं दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसद मुखर्जी व भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक की शुरुआत की। वक्ताओं ने कहा कि 8 से 15 फरवरी तक निर्वाचन कार्य में लगें व मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने व अपात्र नाम घटाने की चिंता करें।

आजीवन सहयोग निधि का समर्पण प्रत्येक मतदान केंद्र तक करवाएं। इस अवसर पर कैलाश मेवाड़ा, रमेश कंपू, भेरूलाल पुष्पद, गोपाल पाल, शिवचरण पुष्पद, कमलाबाई जाटव, गंगाधर, जयसिंह राजपूत, भगवानसिंह टेलर, सत्यनारायण पुष्पद, विष्णु पाटीदार, जुगल चौहान, बंशीलाल पुष्पद, दिनेश पाल आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser