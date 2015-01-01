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कोरोना की दूसरी लहर...:लापरवाही बढ़ने से परिवार के सभी सदस्य हो रहे संक्रमित

राजगढ़एक घंटा पहले
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  • आज मिले 11 संक्रमितों में 5 पचोर, 3 राजगढ़, 2 खिलचीपुर और 1 ब्यावरा का

जिले में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। इसके चलते पूरे परिवार के लोग संक्रमित होने लगे है। ऐसा त्योहारी सीजन व चुनाव के बाद परिवार के बीच सर्दी के मौसम में साथ रहने से हो रहा है। हालात यह है कि रोजाना दो से तीन परिवार संक्रमित हो रहे है। कोरोना को लेकर प्रशासन ने जैसे जैसे ढील दी है, लोगों ने भी सतर्कता बरतना बंद कर दिया है। लोग सार्वजनिक जगह भीड़ वाले क्षेत्र में बिना सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग किए ही बेरोकटोक आ जा रहा है। इसके चलते लोगों संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालात यह है कि पिछले 15 दिनों से रोजाना 10 से 20 मरीज कोरोना संक्रमित सामने आ रहे है। कई बार तो यह आंकड़ा 28 तक भी पहुंचा है। इसके बाद भी लोग कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे है।

एक्सपर्ट: सर्दी के मौसम में संक्रमण बढ़ने का खतरा
डॉ सुधीर कलावत ने बताया कि मरीज खांसता है तो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। सर्दी में ये ड्रॉपलेट्स ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। जितनी ज्यादा सर्दी होगी, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ेगी। हमारा कल्चर ऐसा है कि सर्दियों में लोग क्लोज कॉन्टेक्ट में ज्यादा रहेंगे तो संक्रमण भी बढ़ेगा।

अभी तक 12 ऐसे परिवार जिसका हर सदस्य संक्रमित
अब सर्दी बढ़ने के साथ ही संक्रमण का खतरा दो से तीन गुना हो गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति ब्यावरा व राजगढ़ शहर की है। यहां परिवार में एक सदस्य के पॉजिटिव मिलने पर पूरा परिवार चपेट में आ रहा है। ऐसे अभी तक 12 परिवार सामने आए हैं, जो पूरे परिवार सहित संक्रमित निकले है।

11 कोराेना संक्रमित मिले
जिले में आज 444 सैंपल लिए गए जिसमें 11 कोरोना पॉजिटव मिले हैं। जिनमें 5 पचोर, 3 राजगढ़, 2 खिलचीपुर और 1 संक्रमित ब्यावरा से मिला है। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 41762 हो गई है। जिले में 57 मरीजों की मौत हुई है वहीं 7 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर चले गए हैं।

स्क्रीनिंग रोगी और कोविड वार्ड भी कर दिए बंद
कलेक्टोरेट सहित अन्य सरकारी भवन में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग को दिवाली के बाद बंद कर दिया गया है। 110 बेड के चार कोविड सेंटर को बंद कर दिया है। इसमें जीरापुर के 20, नरसिंहगढ़ के 50, सारंगपुर के 20 और ब्यावरा के 20 बेड के को बंद कर यहां होम आइसोलेशन की सुविधा की है। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल के कोविड सेंटर बुलाया जा रहा है। जहां महज 29 पलंग की सुविधा है।

कोविड वार्ड फिर शुरू करेंगे
^कोरोना गाइड लाइन को लेकर हम सख्ती बरत रहे है, वहीं बढ़ते मरीज को लेकर हम सख्ती बरतेंगे। रही बात कोविड वार्ड के बंद करने की तो जरूरत पढ़ने पर हम दोबारा शुरू कर देंगे, फिलहाल शासन के आदेश के तहत उन्हें बंद किया है।
–नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर राजगढ़।

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