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प्रशासन की निगरानी:सभी सीसीटीवी कैमरों के पॉइंट सड़क पर करवाए पुलिस ने बाजार में घूम-घूम कर बनाईं व्यवस्थाएं

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • दीपावली पर शहर में व्यवस्था बनाने पुलिस टीम अलग-अलग हिस्सों में लगातार गश्त कर रही है

5 दिनों का दीपावली पर्व गुरुवार से शुरू हो गया। इस दौरान इसका समापन 16 नवंबर को भाई दूज के साथ होगा। पहले दिन सुबह से शाम रात तक बाजार में लोग खरीदी के लिए आते रहे। पुलिस टीम ने लगातार घूम कर बाजार में व्यवस्थाएं बनाईं। इसके अलावा प्रतिदिन रात को 10 बजे के बाद बाजार की दुकानों को बंद करवाने के लिए भी पुलिस टीम निकल रही है। बाजार के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों में लगाए गए प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों के पॉइंट बाहर सड़क की ओर भी करवाए गए। जांच के दौरान कई सीसीटीवी कैमरों के सड़क की तरफ के पॉइंट बंद पाए गए थे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कैमरे वाले व्यवसायियों और घरों के मालिकों से अनुरोध किया गया।
मंडी बंद, लेकिन बैंक चालू, सभी एटीएम पर रही भीड़
कृषि उपज मंडी में गुरुवार से मंगलवार तक 6 दिन का दीपावली अवकाश शुरू हो गया। दूसरी तरफ बैंकों में शुक्रवार को भी कामकाज होगा। त्योहार शुरू होने से बुधवार की शाम से ही शहर के सभी एटीएम पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी जो गुरुवार को भी जारी रही। अपने जरूरी कामों के लिए लोग बैंकों में भी पहुंचे। मंडी में नीलामी बंद होने से कई किसानों ने गुरुवार को निजी स्तर पर व्यापारियों को अपनी
उपज बेची।

दीपावली पर रोशनी से जगमगाए घर-बाजार
धनतेरस के मौके पर घरों में और बाजार में दुकानों पर शाम को मिट्टी के दिए और बिजली की लड़ियों से सजावट की गई। जलते हुए दिए घरों की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। सुबह जल्दी उठकर महिलाओं ने घरों को साफ किया और लोग अपनी दुकानों में पर्व के अनुसार पूजा करने पहुंचे। कई घरों में शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और उनके भाई कुबेर की स्थापना की गई। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भगवान धन्वंतरि की पूजा की। घरों के आगे पारंपरिक मांडने और रंगोलियां बनाई गईं और दरवाजों को बंदनवारों से सजाया गया।

कैमरों की जांच का अभियान चल रहा है
^एसपी महोदय के विशेष निर्देश हैं कि सभी कैमरों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं। साथ ही उनके पॉइंट सड़क की ओर भी किए जाएं । हमारी टीम इसकी जांच कर रही है। बाजार में भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं।किसी को भी किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी कोई परेशानी आती है तो सीधे हमारे नंबर पर बता सकते हैं।
-रविंद्र चावरिया, टीआई, नरसिंहगढ़।

पुलिस हेल्पलाइन नंबर
704912486,
70491221 74

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