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अन्नकूट महोत्सव:110 साल पुराने श्रीनाथजी के मंदिर पर ध्वज चढ़ाकर अन्नकूट महोत्सव की शुरूआत

राजगढ़एक घंटा पहले
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नेवज नदी किनारे बने 110 साल पुराने श्रीनाथजी के मंदिर पर ध्वज चढ़ाकर 109वें अन्नकूट महोत्सव की शुरूआत की है। हर साल की तरह इस बार भी शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पुष्टीमार्गीय भक्तों के आस्था के केंद्र रहे श्रीनाथजी के मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया। मंदिर मुखिया गिरीराज अनंत ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1911 में की गई थी, तभी से यह आयोजन होता आ रहा है। सुबह साढ़े 10 बजे गोवर्धन पूजा की गई। वहीं दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया गया।

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