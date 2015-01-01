पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ पूजा:डूबते सूरज को दिया अर्घ्य, नेवज के तट पर गूंजा भोजपुरी संगीत

राजगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

छठ के दिन महिलाओं ने विशेष भोजन के साथ सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखा। शुक्रवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य करके आराधना की गई। इस मौके छठ पूजा पर परिवारजनों में विशेष उत्साह रहा। चार दिन तक चलने वाले छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार को यूपी व बिहार के परिवारों में खास उत्साह दिखाई दिया। सीएमओ पवन अवस्थी ने बताया कि इस बार छठ वर्ष पर नदी के घाट पर भोजपुरी संगीत भी की व्यवस्था की गई। भोजपुरी समाज में परिवारों की महिलाओं ने गुड़ चावल की खीर व रोटी खाकर व्रत रखा। नमक लहसुन प्याज का सेवन वर्जित रहा। इस भोजन के करने के साथ ही 36 घंटे तक चलने वाले छठ का निर्जला व्रत किया गया। इसके साथ ही परिवार में धार्मिक गीत संगीत के कार्यक्रम हुए। शुक्रवार को महिलाओं ने जल्दी जाकर भजन पूजन किया।

आज व्रत धारण कर महिलाएं कमर तक पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्ध्य देंगी
शनिवार को सूर्योदय के समय व्रत धारण कर महिलाएं नेवज नदी के घाट पर पहुंचेगी जहां कमर तक गहरे पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य देवता की दीपक जलाकर आरती की जाएगी और गाय के दूध का गंगाजल के हृदय देकर उन्हें विदा किया जाएगा। इसी के साथ सूर्य को अर्घ्य व दान और प्रसाद वितरण के साथ महिला जल आदि पीकर व्रत खोलेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें