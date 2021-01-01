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विकास:फतेहपुर की सीमा, मोतीपुरा की पूजा दाैड़ में रहीं प्रथम

राजगढ़7 घंटे पहले
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  • सौंधिया समाज ने विकास दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की, विजेताओं को दिए पुरस्कार

अखिल भारतीय सौंधिया राजपूत समाज की जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता स्थानीय स्टेडियम परिसर में रविवार को आयोजित कराई गई। जिला स्तरीय स्पर्धा के पहले राजगढ़ की ब्लॉक व जिला स्तरीय दौड़ में 15 से 19 वर्ष आयु के क्रमश: 12-12 बच्चों ने भाग लिया। जिला स्तरीय स्पर्धा में बालिका वर्ग में जीरापुर के फतेहपुर गांव की सीमा पंवार व ब्लॉक स्तरीय स्पर्धा में राजगढ़ के मोतीपुरा गांव की पूजा चौहान ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। दोनों स्पर्धाओं के बालक वर्ग में पदमपुरा के रोहित प्रथम रहे। इन्हें मंच से समाजजनों ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्पर्धा में भाग लेने के लिए सुबह 10 बजे से यहां जिले भर के सौंधिया समाज के 50 से अधिक प्रतिभागी व समाजजन जुटे। स्टेडियम परिसर में 11 बजे से शुरू हुई प्रतियोगिता को लेकर बच्चे उत्साहित रहे। समाज वरिष्ठजन रहे मौजूद : मंच पर समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री उदयसिंह चौहान झिरी, उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक नारायणसिंह पंवार, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, प्रताप मंडलोई आदि मौजूद थे।

ऐसा रहा दौड़ का परिणाम
{जिला स्तरीय दौड़ में बालिका वर्ग में दूसरे स्थान पर खेड़ी ब्यावरा की रवीना व तृतीय स्थान आम्बा गांव की रवीना मंडलोई ने प्राप्त किया।
{-जिला स्तरीय दौड़ में दूसरे स्थान पर खेड़ी ब्यावरा के गोविंद सिंह व तृतीय खिलचीपुर के सड़ियाकुआं के केवलसिंह रहे।
{ब्लॉक स्तरीय दौड़ में बालिका वर्ग में दूसरे स्थान पर राजगढ़ के रोंज्या गांव के मनीषा तोमर रहीं। तृतीय स्थान आम्बा की रवीना मंडलोई ने प्राप्त किया।

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