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धनतेरस:सराफा, ऑटाेमाेबाइल में अच्छी खरीदी पर दूसरे सेक्टर में उम्मीद से कम, आज से बिकेंगे पटाखे

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • मुहूर्त की खरीदी करने के लिए दुकानों पर ग्राहकों की दिनभर लगी रही भीड़, बाजार में आई रौनक

शहर सहित जिलेभर में गुरूवार को छोटी दिवाली (धनतेरस) पर्व पर बाजार में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शहर में ऑटोमोबाइल, बर्तन, ज्वैलरी, इलेक्ट्रानिक बाजार में उम्मीद से कम खरीदी हुई। लेकिन परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति ने इस दिन किसी न किसी सामग्री को धन के रूप में खरीदा। इसके चलते बाजार में चहलकदमी बनी रही। इस साल धनतेरस से एक सप्ताह पहले पुष्य नक्षत्र का योग बना था। इसके चलते धनतेरस का कारोबार फीका रहा। वहीं क्षेत्र में कोरोना व फसल खराब होने से बाजार में हर तरह की मंदी पसरी हुई है। इसके बाद भी व्यापारियों की अच्छी खरीदी की उम्मीद से तैयारी कर रखी थी। ताकि धनतेरस पर अच्छा कारोबार हो सके, उम्मीद से कम खरीदी भी हुई। लेकिन लोगों ने जरूरत के हिसाब से ही खरीदी की। इसके चलते बाजार में रौनक रही। कमजोर खरीदी का कारण इस बार दो दिन धनतेरस होना भी माना जा रहा है।

धनतेरस पर बाजार की यह रही स्थिति
ऑटोमोबाइल: बाइक शोरूम पर खरीदारों ने बुकिंग पहले से करा दी थी वे मुहूर्त से वाहन ले गए। वहीं ट्रैक्टर व चार पहिया वाहनों के शोरूम नहीं होने से पचोर, खिलचीपुर, ब्यावरा सहित अन्य शहरों में जाकर वाहन खरीदे।
इलेक्ट्रॉनिक्स: इलेक्ट्राॅनिक्स बाजार में भी दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही। शहर के बड़े शोरूम के अलावा छोटी-बड़ी दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीददारी की। फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सर-ग्राइंडर, एलईडी टीवी और म्यूजिक सिस्टम की खरीददारी की गई। कारोबारियों की मानें तो इस साल ग्रामीण ग्राहकी न के बराबर रही। जो कारोबार हुआ वह शहरी ग्राहकी से अधिक रहा।
कपड़ा: गुरुवार को कपड़ा बाजार भी दिनभर गुलजार रहा। महिलाओं ने त्योहारी साड़ियां और रेडिमेड कपड़ों की जमकर खरीदारी की। कारोबारियों का कहना है साड़ी, रेडिमेड कपड़े के साथ कंबल का अच्छा व्यवसाय हुआ है।

स्टेडियम में लगाया पटाका बाजार
हर साल की तरह इस साल भी स्टेडियम परिसर में गुरूवार शाम को पटाका बाजार लगाया गया। जहां 40 से अधिक दुकानंे लगाई गई। टीनशेड की जगह टेंट की कनात से लगाई इन दुकानों पर देर शाम तक सामान जमाया गया। अब यह बाजार शुक्रवार से पूरी तरह खुल जाएगा। यहां नपा ने ना तो दमकल खड़ी की और ना ही पानी का टेंकर, इससे आपात स्थिति में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि दुकानदार यहां खुद सुरक्षा के साथ मौजूद रहे।
रूप चाैदस आज: इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध: शुक्रवार को नरक चौदस यानि रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। पंडित हेमेंद्र शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर 16 हजार कन्याओं को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। इसलिए इस पर्व को नरक चौदस और रूप चौदसके नाम से भी जाना जाता है।

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