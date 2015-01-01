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दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार:जब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट की रिपोर्ट आएगी, तब तक ग्राहक इन्हें खरीद चुके हाेंगे

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • मावे से बनी मिठाई की बजाय बेसन की मिठाई पसंद कर रहे लोग, जांच रिपोर्ट आने में लगती है देर

दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की गुरुवार से शुरूआत हो गई है। प्रशासन ने भी त्योहार के दो चार दिन पहले दुकानदारों को डराने के लिए कुछ जगह खाद्य सामग्री से सेंपल लिए, लेकिन जब तक इस खाद्य सामग्री के सैंपल आएंगे, तब तक बाजार में बिक चुकी हाेगी। फिलहाल लोग मावे से बनी मिठाई की बजाय बेसन, ड्रायफ्रूट एवं अन्य सामग्री की मिठाई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक मिठाई खाद्य पदार्थों में मिलावट और उनकी गुणवत्ता परखने के लिए सघन अभियान शुरू नहीं किया है। जबकि सीएम शिवराजसिंह चौहान ने इसके लिए अभियान चलाने के लिए दो दिन पहले ही कहा है। कलेक्टर ने पिछले सप्ताह हर शहर में खाद्य सामग्री नमूने लेने के लिए कहा था, इसके चलते हर शहर में चार से छह नमूने लिए भी, लेकिन इनके परिणाम आने तक यह मिठाई बेची अाैर खायी जा चुकी हाेगी। दो दर्जन से अधिक मिठाई की दुकाने: शहर में दो दर्जन छोटी-बड़ी होटल रेस्टोरेंट हैं। यहां करीब 100 किलोग्राम मावे की मिठाई रोज बनती है। बेसन, मैदा या फिर दूध से बनी मिठाई अलग है। त्योहार के समय मिठाई की खपत का यह आंकड़ा चार गुना हो जाता है। इनमें कितनी शुद्धता है, यह नापने का पैमाना नागरिकों के पास नहीं है। इनके जिम्मे व्यवस्था की बागडोर है वे भी सेंपल लेते हैं तो रिपोर्ट एक से दो महीने बाद आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि त्योहार के चंद रोज पहले औपचारिकता निभाने के लिए सेंपल ले लिए और बाद में रिपोर्ट विक्रेता के खिलाफ गई तो उपभोक्ताओं को कुछ फायदा नहीं होगा। उलटे वे तो मिलावटी मिठाई खरीदकर अपनी सेहत बिगाड़ चुके होंगे।

^फिलहाल हर शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तो सेंपल लेने का कार्य चल रहा है। शहरी क्षेत्र में एक बार फिर अभियान शुरू किया जाएगा। -मनोज रघुवंशी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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