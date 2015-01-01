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कोरोना वायरस:सीबीएसई ने कोविड-19 को सिलेबस में लिया

राजगढ़एक घंटा पहले
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  • वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के सैंपल पेपर भी जारी किए

सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस में कोरोना वायरस को शामिल करने का फैसला लिया है। खास बात है कि इस सत्र के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को यह कोरोना का पाठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुताबिक कोरोना वायरस को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकाय के स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस के लक्षण और इनसे बचने के उपाय के बारे में बताया जाएगा। बोर्ड के अनुसार स्टूडेंट्स कोरोना वायरस की चुनौतियों के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सीबीएसई ने जुलाई मे ही सिलेबस में 30 प्रतिशत कटौती की बात कही थी।

केमिस्ट्री विषय से 3 चैप्टर हटाए
केमिस्ट्री: सिलेबस में कटौती से बारहवीं साइंस के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। केमिस्ट्री से 3 चैप्टर पोलिमर, कैमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और प्रिंसिपल प्रोसेस इन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट को हटा दिया है। बड़े टॉपिक में पी-ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल से कुछ हिस्सा हटाया गया है।
मैथ्स: विद्यार्थियों को प्रोपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनांट के कुछ हिस्से के साथ डेफमिट एंड इनडेफनिट इंटीग्रल, प्रोबैब्लिटी चैप्टर से बायनामियल डिस्ट्रीब्यूशन और बरनालिस थियोरम को हटाया गया है। इससे विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी।

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