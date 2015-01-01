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गरीब कल्याण योजना:दीपावली के पहले दुकानों के तौल-कांटों की जांच की

राजगढ़3 घंटे पहले
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सरकारी सोसाइटी की दुकानों पर राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने गुरुवार को तौल-कांटों की जांच की। साथ ही नवंबर महीने की राशन वितरण, केरोसिन मास्क कोलाबरेशन का भी निरीक्षण किया। जांच दल में शामिल तहसीलदार राजन शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मृगी अग्रवाल और नापतौल निरीक्षक ने बताया कि दीपावली के मौके पर उपभोक्ताओं को पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और नियमित राशन वितरण की व्यवस्था को की जानकारी लेने के लिए यह निरीक्षण किया गया। सभी सोसाइटी संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे नियमित वितरण को सुचारू बनाएं।

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