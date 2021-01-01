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बुजुर्ग पेंशनर्स:वृद्धों और पेंशनर के लिए डे केयर सेंटर 15 से खुलेगा

राजगढ़7 घंटे पहले
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बुजुर्ग पेंशनर्स व वरिष्ठ नागरिकोें के लिए खोले जाने वाले डे-केयर सेंटर का कार्य 15 दिनों में पूरा किया जाना है। 15 फरवरी से सेंटर का शुभारंभ करने के लिए छह अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन अफसरों को 15 फरवरी के पहले डे-केयर सेंटर में सभी व्यवस्थाएं जुटाना होगी। जिला अस्पताल कैंपस स्थित नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर के पुराने भवन में इसे खोला जाएगा। पिछले दिनों रेडक्रॉस सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्णय निए गए।

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