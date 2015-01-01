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उद्घाटन:महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में गांव की पंचायत में ही मिलेंगी डिजिटल सेवाएं

राजगढ़3 घंटे पहले
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जिले के भियापुरा गांव में गुरुवार को महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र का उद्घाटन हुआ। पंचायत राज संचालनालय और सीएससी के माध्यम से 5 हजार ग्राम पंचायतों में यह परियोजना प्रारम्भ हुई है। केंद्र का उद्घाटन जनपद पंचायत सीईओ महावीर जाटव ने किया। इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को सभी डिजिटल सेवाएं अपने ग्राम पंचायत भवन में ही मिल सकेंगी, इससे उन्हें शहर नहीं जाना होगा।इस मौके पर जनपद सेक्टर अधिकारी गौतम, महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के जिला प्रभारी पवन शिवहरे, ब्लॉक प्रभारी हेमन्त जयसवाल, सरपंच बापू सिंह तंवर, पंचायत सचिव ब्रजमोहन तिवारी, सहायक सचिव लाल सिंह तंवर, केंद्र संचालक राजाराम तंवर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
आयुष्मान शिविर भी लगा, कार्ड बांटे: सेवा केंद्र के उद्घाटन के तुरन्त बाद आयुष्मान योजना का शिविर भी लगाया गया। इसमें ग्रामीणों का योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया। कुछ ग्रामीणों को आयुष्मान के कार्ड भी बांटे।

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