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दीपावली:चलेगा हर घर दिवाली अभियान, जरूरतमंद भी मना सकेंगे उत्सव

राजगढ़3 घंटे पहले
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दीपावली के अवसर पर हर घर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के नागरिक अपने आस पडोस के जरूरत मंद नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएगी जिससे वह भी खुशी-खुशी दिवाली मना सकें। जिले का आनंद विभाग और आनंदक इस दिशा में पहल करेगे। जिले के नागरिकों को जागरूक कर प्रेरित किया जाएगा। अध्यात्म विभाग के तहत संचालित राज्य आनंद संस्थान अपने कार्यक्रमों में मदद को प्रोत्साहित करता है जिसमें हम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को दूसरों के उपयोग करने हेतु देते है। आनंदकों ने इस दिवाली मदद की अवधारणा को विस्तार दिया और बस्तियों में रहने वाले घरों में भी दिवाली मनाने सामग्री बांटी।

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