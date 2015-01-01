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ब्यावरा विधानसभा:काेराेना संक्रमित हाेने से मतगणना में नहीं बैठेेंगे दाेनाें प्रमुख प्रत्याशी

राजगढ़3 घंटे पहले
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ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर 10 नवंबर को मतगणना है। इस मतगणना में पहली बार कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी मौजूद नहीं रहेंगे क्योकि दोनों प्रत्याशी को इस समय कोरोना संक्रमण है और यह भोपाल में भर्ती है। कोरोना गाइड लाइन के अनुसार संक्रमण होने पर 10 से 14 दिन बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है जबकि पांचवें दिन मतगणना है। ऐसे में देानों प्रत्याशी का मतगणना के दौरान उपस्थित रह पाना मुश्किल है।
ब्यावरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायणसिंह पंवार और कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी दोनों कोरोना संक्रमित निकले हैं। मतगणना के अगले दिन बुधवार को दोनों प्रत्याशियों की काेराेना रिपाेर्ट पाॅजिटिव आने के बाद भाेपाल के चिरायु अस्पताल भर्ती कराया गया है। शहर के स्टेडियम परिसर में 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इन दोनों प्रत्याशी के प्रतिनिधि और हर टेबल पर बैठने वाले 14 एजेंट शामिल होंगे। इसके लिए दोनों प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि और एजेंट की सूची कलेक्टर को भेजेंगे जहां से इनके पास जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति रहेगी।
यह है कोविड गाइड लाइन में डिस्चार्ज करने के नियम: दोनों प्रत्याशी के कोरोना संक्रमण होने के चलते यह तो तय है कि वह मतगणना में भाग नहीं ले सकेंगे क्योकि कोविड गाइड लाइन के अनुसार दोनों प्रत्याशी ठीक भी हो जाते है तो 10 से 14 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। फिलहाल दोनों प्रत्याशी को कोरोना के लक्षण हैं। इसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अगर कोरोना पॉजिटिव रहते लक्षण नहीं रहते तब भी इन्हे दस दिनों तक होम क्वारेंटाइन रहना पड़ता। ऐसे में मतगणना स्थल पर दोनों प्रत्याशी नहीं आ सकेंगे।
एक कमरा छोड़कर करा रहे इलाज, दोनों की सेहत में सुधार: उपचुनाव के दौरान कांग्रेस व भाजपा के दोनों प्रत्याशी मुख्य रूप से आपने सामने थे। अब यह दोनों प्रत्याशी चिरायू अस्पताल में एक कमरा छोड़कर इलाज करा रहे है। जहां गुरूवार को दोनोंको थोड़ा आराम मिला है। पहले हल्का बुखार था, लेकिन दाेपहर बाद वह भी नहीं आया। इस दौरान दोनों प्रत्याशी ने एक दूसरे के हालचाल जाने और दोनों प्रत्याशी के परिजन भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहां भाजपा प्रत्याशी श्री पंवार के साथ उनके बेटे मोहन पंवार और कांग्रेस प्रत्याशी श्री दांगी के साथ परिवार के गोकुल बाहर रहकर देखभाल कर रहे हैं। दोनों की सेहत में सुधार होने के बावजूद वे मतगणना में शामिल नहीं हो पाएंगे।

सीआरपीएफ और जिला पुलिस की निगरानी में है ईवीएम
उपचुनाव के बाद पिछले दाे दिनों से 347 ईवीएम मशीन स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में जमा है। जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सीआरपीएफ व जिला बल तैनात किया है। ताकि यहां किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं हो। इसके लिए राजगढ़ एसडीएम काे सुरक्षा का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। जहां बिना अनुमति के किसी का प्रवेश नहीं है।

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