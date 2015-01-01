पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कठोर हो रही मिट्‌टी, उर्वरकता घटेगी:जरूरत से दाेगुना ज्यादा यूरिया प्रयोग कर रहे किसान, चार साल में 13708 टन बढ़ी खपत

राजगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • किसानों को अब प्रति एकड़ एक बोरी ही यूरिया लेनेे की सलाह

रबी सीजन की फसलाें से उपज का ज्यादा उत्पादन लेने के फेरे में किसान खेताें की सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। अावश्यकता से अधिक मात्रा में यूरिया के उपयोग करने से जमीन कठोर हो चली है। यही कारण है कि पिछले 4 साल में ही रबी सीजन में फसलाें पर यूरिया खाद का प्रयाेग 13 हजार 708 मीट्रिक टन बढ़ गया है। इससे यूरिया की कालाबाजारी भी होती है। कृषि वैज्ञानिकाें द्वारा अनुशंसित मात्रा से अधिक उपयोग और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए अब यूरिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने भी सलाह पंचायत लगाना शुरू किया है। इसमें कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को प्रति एकड़ एक बोरी यूरिया ही प्रयाेग करने की सलाह दे रहे हैं। हर साल रबी सीजन में गेहूं की बोवनी के साथ ही यूरिया का संकट शुरू हो जाता है। किसान उत्पादन अधिक लेने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई मात्रा से अधिक यूरिया का छिड़काव खेतों में करते हैं। इससे पानी के साथ यूरिया जमीन में मिल जाता है और धीरे-धीरे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने लगी है। वहीं भुर-भुरी जमीन की निचली सतह कठाेर हो रही है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में भुगतना पड़ सकते हैं। यूरिया की खपत को नियंत्रित करने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी शुरू की है। जिले की 70 समितियों के साथ ही 150 से अधिक दुकानों पर फिलहाल खाद उपलब्ध कराया है।

ऐसे बढ़ रही खपत
साल यूरिया
16-17 36909
17-18 35632
18-19 50177
19-20 50617
(आंकड़े मीट्रिक टन में)

पिछले साल से ज्यादा है इस साल बोवनी का लक्ष्य
फसल पिछले साल इस साल बोवनी
गेहूं 232.94 233.50 79.0
जो 0.01 0.01 0.005
चना 80.0 82.0 50.0
मसूर 40.0 40.500 25.0
मटर 4.0 4.0 2.0
सरसों 10.50 10.60 12.0
कुल 367.51 370.68 170.14
आंकडे प्रति हेक्टेयर में

^यूरिया के अधिक उपयोग से जमीन की निचली सतह कठाेर होने लगी है। इससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने लगी है। किसानों को तय मात्रा में यूरिया सहित अन्य खाद के उपयोग के लिए जागरूक करना चाहिए। - डॉ अखिलेश श्रीवास्तव, केवीके राजगढ़।

प्रति हेक्टेयर 26.2 किग्रा यूरिया जरूरी
किसान गेहूं की बोवनी के समय डीएपी का उपयोग करते हैं। डीएपी में 18 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा पहले व दूसरे पानी पर भी प्रति एकड़ 1-1 बोरी यूरिया का छिड़काव करते हैं। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति पर असर पड़ने लगा है। जबकि कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक 26.2 केजी यूरिया पहले पानी और इतना ही यूरिया दूसरे पानी पर देना चाहिए। यह वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा है जिससे फसल को फायदा मिल सके।

आदेश का पालन नहीं करने पर दुकानों के लाइसेंस होंगे निरस्त
यूरिया लेने से पहले किसानों को पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। मशीन सोसाइटियों, दुकानदारों, डीएमओ डबल लाॅक पर मौजूद हैं। आधार कार्ड व ऋण पुस्तिका की फोटो काॅपी भी देना होगी। जिससे खरीदी पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। लापरवाही पर दुकानदारों को नोटिस जारी होगा, लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।

अब यह होगा: यूरिया वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, पोर्टल पर दर्ज होगी जानकारी
किसानों को यूरिया वितरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। यूरिया प्रति एकड़ एक बोरी के मान से दिया जाएगा। किसान की ऋण पुस्तिका में यूरिया सहित अन्य खाद की मात्रा दर्ज होगी। पीओएस मशीन में किसान का अंगूठा लगेगा। आधार कार्ड व ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी दुकानदार के पास जमा होगी। पीओएस मशीन के साथ ही किसान की पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगी।

दोतरफा नुकसान... किसान के साथ सरकार भी प्रभावित

किसानाें द्वारा रबी फसल का उत्पादन ज्यादा लेने के लिए यूरिया का ज्यादा उपयोग किया जाता है। इससे सरकार व किसान दोनों को नुकसान है क्योंकि प्रति बोरी यूरिया पर सरकार 800 रुपए का अनुदान दे रही है। वहीं किसान काे यह एक बोरी यूरिया 266.50 रुपए(45 किलो) में मिल रही है। कृषि विभाग के उपसंचालक हरीश मालवीय ने बताया कि अभी जिले में किसान औसतन यूरिया 8 बोरी प्रति हेक्टेयर कर रहा है। जबकि किसान को 4 बोरी यूरिया की जरूरत लगती है। श्री मालवीय ने बताया कि दो पानी वाले किसान को 60 किलो यूरिया की जरूरत होती है। 3 पानी वाले किसान को 75 किलो, 4 पानी वाले किसान को 100 किलो और 5 पानी में 120 किलो यूरिया का छिड़काव होना चाहिए।

साल दर साल तेजी से बढ़ रही यूरिया की खपत: रबी सीजन की फसलाें में यूरिया खाद का प्रयाेग साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। साल 2016-17 में जिले में 36 हजार 909 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। इसके अगले साल जरूरी करीब 1400 टन की कमी देखी गई लेकिन अगले ही वर्ष यानी 2018-19 में इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई अाैर यूरिया की खपत 50 हजार मीट्रिक टन के अांकड़े काे पार कर गई। इस साल भी जिले में 50 हजार 617 मीट्रिक टन यूरिया किसानों ने खरीदा है। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक यूरिया खाद के खेताें में बढ़ते प्रयाेग से चिंतित हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें