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सिंचाई:फ्लेक्सी प्लान पर मिलेगी बिजली

राजगढ़3 घंटे पहले
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किसानों को सिंचाई के लिए बिजली में ‘फ्लेक्सी प्लान’ लागू किया जाएगा। वर्तमान में 11 केवी कृषि फीडरों से सिंचाई की बिजली दिन में 6 घंटे व रात में 4 घंटे प्रदाय की जाती है। ‘फ्लेक्सी प्लान’ के अंतर्गत इतने ही समय बिजली प्रदाय की जाएगी, परंतु पीक लोड के समय को छोड़कर कम लोड के समय बिजली प्रदाय की जाएगी। सुबह 9 बजे सर्वाधिक लोड का समय होता है। अत: इस समय को छोड़कर बिजली दी जाएगी। इस प्लान के अंतर्गत ‘ए’ ‘बी’ एवं ‘सी’ समूह में बिजली दी जाएगी।

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