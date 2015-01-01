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कोरोना संक्रमण:कांग्रेस प्रत्याशी के 9 परिजनों सहित पूर्व राज्यमंत्री भी संक्रमित

राजगढ़3 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को पूर्व राज्यमंत्री सहित कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार से 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही जिले भर में गुरुवार को 19 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। ब्यावरा उपचुनाव के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बुधवार को कोरोना संक्रमित 19 मरीज मिलने के बाद गुरूवार को जिले में नए 19 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 12 कोरोना संक्रमित मरीज ब्यावरा शहर के है। इसके साथ ही दो मरीज जीरापुर, एक खिलचीपुर और दो-दो मरीज नरसिंहगढ़ और पचोर में भी मिले हैं। इनमें से 9 संक्रमित लोगों को कोराेना लक्षण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं अन्य मरीजों को होम क्वारेंटाइन किया है।
संपर्क में आए लाेग हाेम क्वारेंटाइन
ब्यावरा में पूर्व राज्यमंत्री बद्रीलाल यादव गुरूवार को कोरोना संक्रमित मिले है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी के 9 परिजन भी कोरोना संक्रमित मिले है। इसमें तीन पुरूष और 6 महिलाएं शामिल है। इसके साथ ही ब्यावरा में एक भाजपा कार्यकर्ता ओर एक गर्भवती महिला भी कोरोना संक्रमित मिली है। एक के बाद एक कोरोना संक्रमित निकले के बाद से कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। अधिकांश लोग होम क्वारेंटाइन भी हो गए है।
326 लोगों के लिए सैंपल
जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बना है। जिले में अभी तक 37 हजार 132 लोगों के सैंपल लिए है, इसमें से 36 हजार 430 मरीजों की रिपोर्ट मिली है। वहीं 702 जांच लैब में पेंडिंग है। इसमें अभी तक 1738 लोग संक्रमित मिले है। जिनमें से 1574 लोग कोरोना से संक्रमित से मुक्त हो गए। वहीं 12 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जबकि जिले में 113 एक्टिव प्रकरण है। गुरुवार को 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

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