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गेहूं खरीदी की तैयारी:चार लाख टन गेहूं की होगी खरीदी पिछले साल से 15 लाख टन ज्यादा

राजगढ़5 घंटे पहले
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  • समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने के संबंध में प्रशासन ने की बैठक

समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष जिले में 3.85 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। इस वर्ष चार लाख टन खरीदी का लक्ष्य है। जिले में भण्डारण की क्षमता 4.54 लाख टन है। मार्च, अप्रैल तक हो जाएगी। इस बार संभावना है कि भण्डारण हेतु गेहूं बाहर जिले में नही भेजना पड़ेगा। यह बात समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारी के लिए रखी गई बैठक में सामने आई।

समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों व गेहूं की खरीदी की तैयारियों के संबंध में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक एडीएम कमल चन्द्र नागर ने ली। बैठक में उपार्जन केन्द्रों की स्थापना, गेहूं, चना, मसूर, सरसों का पंजीयन, खरीदी, भण्डारण, ट्रांसपोर्टेशन एवं किसानों को समय पर भुगतान आदि सभी घटकों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि चना, मसूर, सरसों, की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी। गेहूं की खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा होगी।

ट्रांसपाेर्टर पर प्रस्तावित कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी

इस बार प्रशासन भंडारण पर भी फाेकस कर रहा है। एडीएम श्री नागर ने कहा कि निर्माणाधीन सभी भण्डारण स्थल समय से पूरे हो। आंकलन के मुताबिक समय पर बारदाने की 17,600 गठान आ जाएं। उन्होंने कहा कि पंजीयन में दिक्कत न हो। बैठक में माल के ट्रांस्पोर्टेशन पर भी चर्चा हुई। जिसमें इस बात पर नाराजगी प्रकट की गई कि जिस ट्रासंपोर्टर करने की कार्रवाई प्रस्तावित है वह अभी तक क्यों नही हुई। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर को पाबंद किया जाए कि वह पर्याप्त क्षमता के साथ समय पर उठाव करें।

बैठक में खरीदी केन्द्र बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर रीजनल मैनेजर नान पीके सोमानी, रीजनल मेनेजर वेयर हाउस ओपी कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर संदीप अष्ठाना, एसडीएम राजगढ़ पल्लवी वैद्य, फूड आफि़सर एसके तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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