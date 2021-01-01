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शिविर:निःशुल्क कैंसर जांच, कीमोथैरेपी शिविर जिला अस्पताल में आज

राजगढ़5 घंटे पहले
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जिला अस्पताल में 4 फरवरी को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। सिविल सर्जन डाॅ एसआर परिहार ने बताया कि कैंसर जांच शिविर में डाॅ. दिनेश पेंटारकर, एमडी ऑन्कोलोजिस्ट मुम्बई, डाॅ. सीएम त्रिपाठी, स्टेट कैंसर नोडल ऑॅफिसर द्वारा कैंसर रोग का परीक्षण और निःशुल्क कीमोथैरेपी की जाएगी।

डाॅ. परिहार ने कैंसर मरीजों से कहा है कि 4 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन सम्पूर्ण दस्तावेजों की फोटो काफी सहित ओपीडी काउन्टर पर सम्पर्क कर शिविर का लाभ उठा सकते है।

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