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नया नियम:बुकिंग का ओटीपी बताने पर ही मिल रहा गैस सिलेंडर

राजगढ़3 घंटे पहले
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  • जिले में एक नवंबर से नई व्यवस्था, मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क होने पर आ रही दिक्कत

एक नवंबर से गैस सिलेंडर मिलने के नियम बदल कर दिया है। अभी तक गैस सिलेंडर देने के आए व्यक्ति द्वारा सिर्फ पर्ची पर साइन कर सिलेंडर देता था, लेकिन अब आपके मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर बताने के बाद ही सिलेंडर मिलने लगा है। यह व्यवस्था को शुरू हुए करीब पांच दिन हो गए है। शहर के एचपी गैस एजेंसी के पहले से बुकिंग के लिए संपर्क का नंबर 9669023456 है। इसके अलावा गैस बुकिंग का नंबर भी कुछ कंपनी ने बदला है। इसके लिए नया नंबर 7718955555 है। नए नियम के अनुसार सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि एक ही मोबाइल घर में है और वह आउट ऑफ रेंज है या बंद है तो सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। इंडियन कार्पोरेशन इंडेन के गैस बुकिंग करने के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। इसमें ओटोपी बताना जरूरी है। अब नई व्यवस्था में यह हो रहा कि आपको उक्त नए नंबर पर गैस बुकिंग करना होगा। गैस बुकिंग के बाद बिल कटेगा। इसके बाद सिलेंडर आएगा। इस बीच बिल कटते ही एक ओटीपी जनरेट होगा। जब सिलेंडर लेकर स्टाफ आपके घर आएगा तब आपको बताना होगा कि मोबाइल पर जो ओटीपी आया है, उसका नंबर क्या है। यह प्रक्रिया शुरू हुए पांच दिन हो गए है। नए नियम के तहत सिलेंडर भेजे जाएंगे: विनय गैस एजेंसी के अजयसिंह ने बताया कि जो नियम आए हैं, उसके तहत सिलेंडर एक तारीख से बुक हो रहे हैं और ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। हम सिलेंडर देने के जो भी नए नियम आएंगे उसके तहत सिलेंडर सप्लाई करेंगे, फिलहाल ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।

क्यों की गई यह व्यवस्था
कार्पोरेशन ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि कई जगहों पर गैस की कालाबाजारी होती है। जैसे एक व्यक्ति के नाम का सिलेंडर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। इससे कार्पोरेशन अपने सही ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता। उसकी सही जानकारी नहीं रख पाता। इसलिए अब ओटीपी के बाद ऐसा नहीं होगा। सही व्यक्ति को ही सिलेंडर मिलेगा और कालाबाजारी रुकेगी।

यह आने लगी समस्या
नई व्यवस्था में सिर्फ एक प्रक्रिया बढ़ रही है वह है ओटीपी की। इसमें यह हो रहा कि यदि किसी का मोबाइल बंद है या आउट ऑफ रेंज है, या चार्ज नहीं हो पाया तो आप ओटीपी नहीं देख पाएंगे। जब आप ओटीपी नहीं बता पाएंगे तब आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा।

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